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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Метеопаты, осторожно. На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря

Метеопаты, осторожно. На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря

8 августа 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
В предстоящие выходные нашу планету накроет магнитная буря. Она вызвана сильными солнечными вспышками и геомагнитными колебаниями.

Согласно графику магнитных бурь, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже завтра, 9 августа. Геоудары достигнут от четырех до шести баллов. При этом магнитосфера будет возбуждена и напряжена.

Мощная магнитная буря продлится до субботы, 10 августа. Геомагнитные колебания и возмущения возможны также и 11 августа.

Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 9 вспышек класса С и выше. Среди них фиксировали и вспышки класса М. Подробный график магнитных бурь на август 2024 года — смотрите в нашем материале.

График магнитных бурьГрафик магнитных бурь
График магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ)

Во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.

Небо над Тюменью озарило полярное сияние. Фото
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Ранее «Наш город» писал о том, что небо над Тюменью озарило полярное сияние. Наиболее яркие полярные сияния наблюдались в регионах, где в это время было уже темно — Красноярский край, Амурская, Новосибирская область

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