Метеопаты, осторожно. На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Согласно графику магнитных бурь, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже завтра, 9 августа. Геоудары достигнут от четырех до шести баллов. При этом магнитосфера будет возбуждена и напряжена.
Мощная магнитная буря продлится до субботы, 10 августа. Геомагнитные колебания и возмущения возможны также и 11 августа.
Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 9 вспышек класса С и выше. Среди них фиксировали и вспышки класса М. Подробный график магнитных бурь на август 2024 года — смотрите в нашем материале.
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