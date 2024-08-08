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Из-за отключения светофоров в центре Тюмени образовались пробки

Из-за отключения светофоров в центре Тюмени образовались пробки

8 августа 2024, 06:41
Фото: 1MI
Тюменские водители встали в пробки из-за отключения светофоров на Мельникайте — Республики. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карты.

По информации сервиса, заторы на отдельных участках достигают восьми баллов. Отключение назвали аварийным.

«Аварийное отключение светофоров из-за отключения элекстроэнергии на участке ул. Республики от ул. Тульской до ул. Мельникайте, а также на перекрестке ул. Мельникайте и Таймырской в Тюмени. Причина выясняется», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными, следовать указаниям дородных знаков, а также снижать скорость при подъезде к перекресткам.

Ранее «Наш город» писал, что пьяный таксист врезался в столб под Тюменью. В момент ДТП пассажиров в авто не было.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пробки#Светофоры
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