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Аналитика МТС: ролевые экшены стали самым популярным жанром среди тюменских геймеров

Аналитика МТС: ролевые экшены стали самым популярным жанром среди тюменских геймеров

8 августа 2024, 14:16
Фото: Дарья Плаксина
Специалисты МТС проанализировали предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play в Тюменской области. Самым популярным жанром среди игроков с января по июль 2024 года стали ролевые экшены — на них пришлось около 30% всех игровых сессий, а самой популярной игрой — Cyberpunk 2077.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров. На них пришлось 26% игровых сессий. Второе место разделили приключенческий экшен (Action adventure) и симуляторы c долей 13%. Тройку лидеров замыкает жанр компьютерных игр, сочетающий в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр (MOBA) — 5%.

В топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий вошли:

  • Cyberpunk 2077 (18+),
  • Counter-Strike: Global Offensive (16+),
  • Red Dead Redemption 2 (18+),
  • EA SPORTS™ FIFA 23 (3+),
  • Genshin Impact (16+),
  • Escape from Tarkov (16+),
  • Grand Theft Auto V (18+),
  • EA SPORTS FC™ 24 (3+),
  • Hogwarts Legacy (12+),
  • Fortnite (12+).

В пресс-службе МТС отметили, что с января по июль 2024 года российская среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тысяч человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Россия#МТС#Исследования#Игры#Компьютерные игры#Мобильные игры
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