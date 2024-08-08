Аналитика МТС: ролевые экшены стали самым популярным жанром среди тюменских геймеров

В пресс-службе МТС отметили, что с января по июль 2024 года российская среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тысяч человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.