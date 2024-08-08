Аналитика МТС: ролевые экшены стали самым популярным жанром среди тюменских геймеров

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров. На них пришлось 26% игровых сессий. Второе место разделили приключенческий экшен (Action adventure) и симуляторы c долей 13%. Тройку лидеров замыкает жанр компьютерных игр, сочетающий в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр (MOBA) — 5%.
В топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий вошли:
В пресс-службе МТС отметили, что с января по июль 2024 года российская среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тысяч человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.