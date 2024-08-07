Зарплаты тюменцев выросли с начала года почти на 30%

По словам экспертов, среди профессиональных сфер лидерами по росту предлагаемой зарплаты стала отрасль строительства — рост на 32,6% относительно начала года (106 тысяч рублей). Также на 30,8%, до 100 тысяч рублей, выросли зарплаты у рабочего персонала, на 30,7%, до 144,3 тысячи рублей, у работников сельского хозяйства.