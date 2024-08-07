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Тюменские работодатели почти на 30% увеличили зарплатные предложения

Зарплаты тюменцев выросли с начала года почти на 30%

7 августа 2024, 06:49
Фото: 1MI

Тюменские работодатели почти на 30% увеличили зарплатные предложения

Средняя предлагаемая заработная по региону достигла 67,4 тысячи рублей — за семь месяцев рост составил 28%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По словам экспертов, среди профессиональных сфер лидерами по росту предлагаемой зарплаты стала отрасль строительства — рост на 32,6% относительно начала года (106 тысяч рублей). Также на 30,8%, до 100 тысяч рублей, выросли зарплаты у рабочего персонала, на 30,7%, до 144,3 тысячи рублей, у работников сельского хозяйства.

Традиционно самые высокие заработки обещают сотрудникам сфер «Добыча сырья» (147 тысяч рублей), «Сельское хозяйство» (144,3 тысячи рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (111,3 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (106 тысяч) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (103,9 тысячи рублей).

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Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что в целом в Тюменской области компании готовы платить в среднем на 12% больше денег, чем кандидаты указывают в резюме.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменских властей, в областной столице среднемесячная заработная плата превысит 100 тысяч рублей в 2026 году. До конца 2024 года этот показатель достигнет 91 тысячу рублей.

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