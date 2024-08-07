Ямал взял шефство над Авдеевкой

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Ясиноватского муниципального округа Донецкой народной республики Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает оказание гуманитарной и материальной помощи городу Авдеевка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
— Подписали соглашение об участии нашего региона в восстановлении Авдеевки. Несмотря на тяжелые бои, которые там шли, есть дома, подлежащие восстановлению. Возьмем их в работу в первую очередь. Сотни семей в Авдеевке ждали нашего прихода, нужно помочь им с жильем до начала зимы. Ямальские специалисты уже оценили ситуацию, несколько раз выезжали на место, — отметил Дмитрий Артюхов.
В официальном сообщении говорится, что Ямал поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей из Авдеевки, будет содействовать занятости населения и поможет организовать систему охраны труда. Также запланировано взаимодействие в сфере здравоохранения и реабилитации, в области культуры, искусства, сохранения историко-культурного наследия.
Регион обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти. Специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку и стажировку в учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Округ уже третий год шефствует над Волновахским районом. За это время там удалось восстановить свыше 200 многоквартирных домов и 80 соцобъектов. В текущем году силами ямальцев в муниципалитете обновлено несколько километров дорог. Работы ведутся по стандартам региона-шефа, с обустройством тротуаров, ливневок, заменой опор ЛЭП.
В настоящее время в Волновахе строят первый многофункциональный спортивный объект, выполненный в стиле ямальских комплексов «Северный характер». Ведется капитальный ремонт в пяти детских садах, четырех школах и двух домах культуры.