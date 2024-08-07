Ямал взял шефство над Авдеевкой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Ясиноватского муниципального округа Донецкой народной республики Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает оказание гуманитарной и материальной помощи городу Авдеевка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.



— Подписали соглашение об участии нашего региона в восстановлении Авдеевки. Несмотря на тяжелые бои, которые там шли, есть дома, подлежащие восстановлению. Возьмем их в работу в первую очередь. Сотни семей в Авдеевке ждали нашего прихода, нужно помочь им с жильем до начала зимы. Ямальские специалисты уже оценили ситуацию, несколько раз выезжали на место, — отметил Дмитрий Артюхов.