Впервые в России появился ЖК с парящим мостом на уровне 50-го этажа

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По словам Кузнецова, один из мостов уже установлен на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время планируется поднять еще пять мостов, каждый из которых весит более 50 и 90 тонн. «Мы соединим корпуса 1 и 2 пешеходными переходами на 26-м этаже, на высоте 86,1 метра. А корпуса 2 и 3 будут связаны парящим мостом на уровне 27-го этажа, на высоте 94,2 метра», — уточнил Кузнецов. Об этом информирует Interfax.
Проект реализуется компанией «Донстрой» в рамках возведения жилого квартала «Событие» в Раменках. Для установки мостов авторы проекта использовали технологию подъема пролета, которую обычно применяют для вантовых мостов. Эту технологию задействовали при строительстве таких известных мостов, как Русский мост во Владивостоке и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге. Однако, как подчеркнули в компании, еще никто в России не реализовывал эту технологию на такой высоте.
Четвертый квартал «События» представляет собой три 50-этажных здания в футуристическом стиле. Он является частью масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. «Донстрой» уже ввел в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров недвижимости в этом районе, включая две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир).
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что строительство четвертой очереди жилого комплекса, состоящей из трех корпусов общей площадью около 215 тысяч квадратных метров, стартовало в марте 2022 года. По словам Слободчикова, на сегодняшний день уже завершено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Продолжается монтаж инженерных систем, кладка наружных стен, устройство перегородок и фасадов.