Впервые в России появился ЖК с парящим мостом на уровне 50-го этажа

По словам Кузнецова, один из мостов уже установлен на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время планируется поднять еще пять мостов, каждый из которых весит более 50 и 90 тонн. «Мы соединим корпуса 1 и 2 пешеходными переходами на 26-м этаже, на высоте 86,1 метра. А корпуса 2 и 3 будут связаны парящим мостом на уровне 27-го этажа, на высоте 94,2 метра», — уточнил Кузнецов. Об этом информирует Interfax.