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Впервые в России появился ЖК с парящим мостом на уровне 50-го этажа

Впервые в России появился ЖК с парящим мостом на уровне 50-го этажа

7 августа 2024, 15:35
Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»
На западе столицы продолжается возведение уникального жилого комплекса под названием «Событие». Его башни будут соединены шестью мостами, каждый из которых весит от 54,4 до 94 тонн. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, раскрыл подробности этого инновационного проекта.

По словам Кузнецова, один из мостов уже установлен на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время планируется поднять еще пять мостов, каждый из которых весит более 50 и 90 тонн. «Мы соединим корпуса 1 и 2 пешеходными переходами на 26-м этаже, на высоте 86,1 метра. А корпуса 2 и 3 будут связаны парящим мостом на уровне 27-го этажа, на высоте 94,2 метра», — уточнил Кузнецов. Об этом информирует Interfax.

Проект реализуется компанией «Донстрой» в рамках возведения жилого квартала «Событие» в Раменках. Для установки мостов авторы проекта использовали технологию подъема пролета, которую обычно применяют для вантовых мостов. Эту технологию задействовали при строительстве таких известных мостов, как Русский мост во Владивостоке и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге. Однако, как подчеркнули в компании, еще никто в России не реализовывал эту технологию на такой высоте.

Четвертый квартал «События» представляет собой три 50-этажных здания в футуристическом стиле. Он является частью масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. «Донстрой» уже ввел в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров недвижимости в этом районе, включая две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир).

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что строительство четвертой очереди жилого комплекса, состоящей из трех корпусов общей площадью около 215 тысяч квадратных метров, стартовало в марте 2022 года. По словам Слободчикова, на сегодняшний день уже завершено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Продолжается монтаж инженерных систем, кладка наружных стен, устройство перегородок и фасадов.

#Общество
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