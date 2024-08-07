Вход для избранных. УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров

Как говорит юрист Павел Шадрин, управляющая компания не вправе сама решать, кто из операторов связи получит доступ к общему имуществу, а кто нет. Однако у провайдеров нет права безвозмездно и без разрешения размещать в местах общего пользования дома своё оборудование. В Жилищном кодексе указано, что провайдер может разместить оборудование еще на этапе строительства, позже через управляющую компанию или собрав 2/3 голосов собственников.