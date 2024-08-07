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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров.

Вход для избранных. УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров

7 августа 2024, 07:23
Фото: 1MI
УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров.

УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров

Жители тюменских новостроек жалуются на управляющие компании, которые не пускают в дома интернет-провайдеров. Жителям приходится выбирать из 1-2 поставщиков интернета, цены и качество услуг которых не всегда устраивает.

Спрос есть — допуска нет

Для того, чтобы в современных домах работали внутренние системы, застройщику и управляющей компании необходим провайдер. Он, как показывает практика, раньше всех «заходит» на объект и с ним заключается контракт. Позже доступ могут предоставить и другим провайдерам, однако иногда управляющая компания отказывает им в доступе.

«У нас в доме подключиться можно только в двум провайдерам — „Русская компания“ и „Космос“. Другим доступ не дают. Хотя в соседнем доме есть выбор операторов. В нашем доме 34 человека оставили заявку на подключение и этого достаточно, чтобы провайдер „Зашел“, но нам сообщили, что управляющая компания отказала в доступе», — рассказала «Нашему городу» тюменка.

Эта ситуация не единична и с аналогичной проблемой сталкиваются многие собственники квартир в новостройках. Тюменцы отмечают, что тарифы у провайдеров, которые уже заведены в дом, не соответствуют запросам жильцов. Новоселы хотели бы сохранить тарифы и договоры, которыми пользовались на былых местах проживания, что позволяют сделать некоторые операторы, однако им вход в дом пока не дают.

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Имеет ли УК право на запрет?

Как говорит юрист Павел Шадрин, управляющая компания не вправе сама решать, кто из операторов связи получит доступ к общему имуществу, а кто нет. Однако у провайдеров нет права безвозмездно и без разрешения размещать в местах общего пользования дома своё оборудование. В Жилищном кодексе указано, что провайдер может разместить оборудование еще на этапе строительства, позже через управляющую компанию или собрав 2/3 голосов собственников.

«Более реален только вариант с управляющей компанией. Дело в том, что на этапе стройки пока неясен спрос, а собрать 2/3 подписей проблематично, так как не все квартиры еще могут быть проданы и не все собственники живут в купленных квартирах», — объясняет юрист.

При том, при размещении оборудования в доме провайдер также обязуется заключить договор с ресурсоснабжающей организацией и оплачивать потребляемую электроэнергию. По словам юриста, этого достаточно, чтобы провайдер на законных основаниях вошел в дом через управляющую компанию. Условия должны быть равны для всех.

«Однако некоторые УК, как показывает практика, злоупотребляют своими полномочиями. Они могут прописать в договоре на установку оборудования технические условия, которые практически невозможно соблюсти. А потому и появляются провайдеры-монополисты, они обычно и предоставляют услуги самой УК или застройщику», — объясняет Шадрин.

По словам специалиста, при таком раскладе речь идет уже о нарушении антимонопольного законодательства. Ведь организации не имеют права координировать экономическую деятельность компаний, если она приводит к ограничению конкуренции. При том, если большая часть собственников выступила «за» провайдера, то ему также должны предоставить доступ в МКД при соблюдении базовых требований.

Исключением является отсутствие места для оборудования нового провайдера. Иногда действующие операторы занимают имеющиеся в доме площади.

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Как бороться с монополией?

Чтобы бороться с запретом на допуск сторонних провайдеров управляющей компанией есть два инструмента. Если УК создает бюрократические барьеры для доступа оператора, то жильцы могут составить жалобу и обратиться с ней в прокуратуру, чтобы правоохранители установили факт нарушения законодательства.

Также можно обратиться в антимонопольную службу, но инициатором заявления должны быть сами провайдеры. Судебная практика показывает, что таким путем можно добиться крупного штрафа и устранения нарушений. Так Арбитражный суд Уральского округа по жалобе оператора оштрафовал УК на 1,1 миллиона рублей. Было установлено, что с одними провайдерами компания заключила возмездные договоры о размещении оборудования на общем имуществе, а другому оператору отказала в доступе вовсе при наличии решений общих собраний, что и стало причиной назначения штрафа и требования к устранению препятствий.

Есть и радикальный путь — смена управляющей компании. Зачастую УК, в частности те, что не привязаны к застройщику, используют типовые договоры и технические условия, которые позволяют любому провайдеру на законных основаниях зайти на объект.

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