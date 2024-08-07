В тюменских автобусах появятся устройства для оплаты без кондуктора

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По информации издания «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Тюмени, в ближайшее время планируется закупка 225 автобусов. Автобусы закупят в рамках Федеральной программы приобретения подвижного состава пассажирского транспорта.
Таким образом, тюменские пассажиры смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Все единицы общественного транспорта будут оборудованы валидаторами, уточнили в администрации региональной столицы. О сроках внедрения возможности оплаты проезда через валидатор не уточняется.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Когда — читайте в нашем материале.