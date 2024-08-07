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В тюменских автобусах появятся устройства для оплаты без кондуктора

В тюменских автобусах появятся устройства для оплаты без кондуктора

7 августа 2024, 12:10
Фото: 1MI
В Тюмени планируется покупка автобусов с встроенными устройствами для оплаты без кондуктора. Власти хотят установить валидаторы в 225 новых автобусах.

По информации издания «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Тюмени, в ближайшее время планируется закупка 225 автобусов. Автобусы закупят в рамках Федеральной программы приобретения подвижного состава пассажирского транспорта.

Таким образом, тюменские пассажиры смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Все единицы общественного транспорта будут оборудованы валидаторами, уточнили в администрации региональной столицы. О сроках внедрения возможности оплаты проезда через валидатор не уточняется.

В Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов — когда?
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Когда — читайте в нашем материале.

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