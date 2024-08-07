В тюменских автобусах появятся устройства для оплаты без кондуктора

Таким образом, тюменские пассажиры смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Все единицы общественного транспорта будут оборудованы валидаторами, уточнили в администрации региональной столицы. О сроках внедрения возможности оплаты проезда через валидатор не уточняется.