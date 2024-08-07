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Posted 7 августа, 12:17

Published 7 августа, 12:17

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

У ФАПа небольшого тюменского села появился свой автомобиль

У ФАПа небольшого тюменского села появился свой автомобиль

7 августа 2024, 12:17
Фото: 1MI
Недавно в фельдшерско-акушерский пункт Птицкого поселения Вагайского района поступил новый автомобиль. Транспорт предназначен для обслуживания пациентов из местных деревень и сел, а это более 500 человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Автомобиль для сельского ФАПа закуплен по региональной программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

В распоряжение медицинского работника был передан автомобиль Lada Niva Travel, приобретенный из средств областного бюджета. Фельдшер будет гораздо чаще посещать пациентов на дому и перевозить их в больницу при необходимости.

Фото: сайт департамента здравоохранения Тюменской области

 

«Автомобиль станет моим надежным помощников в пути! Поможет быстрее доставить лекарственные препараты в отдалённые населённые пункты и перевозить биологические материалы для исследования в лабораторию поликлиники», — отмечает фельдшер Анна Плахина.

К слову, с начала года в Тюменской области открылись сразу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинская помощь стала доступнее жителям Заводоуковского городского округа, Голышмановского, Ярковского, Ишимского и Исетского районов. Современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий.

В Тюменской области развивается сеть сельских ФАПов
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