У ФАПа небольшого тюменского села появился свой автомобиль

Posted 7 августа, 12:17
Published 7 августа, 12:17
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Автомобиль для сельского ФАПа закуплен по региональной программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».
В распоряжение медицинского работника был передан автомобиль Lada Niva Travel, приобретенный из средств областного бюджета. Фельдшер будет гораздо чаще посещать пациентов на дому и перевозить их в больницу при необходимости.
«Автомобиль станет моим надежным помощников в пути! Поможет быстрее доставить лекарственные препараты в отдалённые населённые пункты и перевозить биологические материалы для исследования в лабораторию поликлиники», — отмечает фельдшер Анна Плахина.
К слову, с начала года в Тюменской области открылись сразу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинская помощь стала доступнее жителям Заводоуковского городского округа, Голышмановского, Ярковского, Ишимского и Исетского районов. Современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий.