Три раза был ранен: в Тюмени в последний путь проводят погибшего на фронте бойца СВО

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Молодой человек родился и вырос в Ноябрьске. Закончил нефтегазовый колледж и далее работал на объектах «Газпрома». Своей семьей парень обзавестись не успел.
О том, каким был Сергей Скрябин, «Нашему городу» рассказал лучший друг погибшего бойца СВО Джавид Гусейнов.
— В декабре прошлого года, когда многие из нас готовились к праздникам, наш друг и брат, который с детства был известен нам под прозвищем Скряба, решился на благородный поступок и ушел на специальную военную операцию добровольцем, — рассказал Джавид.
Сергей Скрябин принимал участие в боевых действиях под Авдеевкой в ДНР, освобождал завод Коксохим. В этом бою он получил два ранения, но не отступил.
После реабилитации вернулся на фронт. Третье ранение — сквозное пулевое в челюсть — тюменец получил в ходе выполнения задания по освобождению Орловки.
Несмотря на тяжелые ранения и длительное лечение, Сергей вернулся передовую. Он участвовал в ожесточенной борьбе за Кременную. В середине июля 25-летний участник СВО погиб после атаки дронов.
За проявленные смелость и отвагу Сергея Скрябина наградили орденом Мужества. Похоронят бойца в Тюмени 8 августа.
— Его жизнь трагически оборвалась на поле боя, но память о его героизме и самоотверженности навсегда останется в наших сердцах. Он неоднократно участвовал в эвакуации раненых бойцов, помогал товарищам, проявляя высшую степень сострадания и храбрости, — поделился с нами Джавид Гусейнов.
Ранее «Наш город» писал о том, что на СВО погиб 50-летний Александр Головко из Тюмени. Останки погибшего бойца спецоперации нашли только в июле этого года под завалами разрушенного здания.