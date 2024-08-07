Строительство в Крыму экотехнопарков обсудили Буцаев и Аксенов

Как сообщает издание newsnn.ru, Денис Буцаев рассказал о встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, на которой обсуждался ход строительства экотехнопарков в регионе. По его словам, совместно они будут обрабатывать 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно, а также на этих объектах создадут более 500 новых рабочих мест.