Строительство в Крыму экотехнопарков обсудили Буцаев и Аксенов

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Среди них экотехнопарк в Сакском районе, который сможет обрабатывать до 200 тысяч тонн отходов в год, и экотехнопарк в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год.
Как сообщает издание newsnn.ru, Денис Буцаев рассказал о встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, на которой обсуждался ход строительства экотехнопарков в регионе. По его словам, совместно они будут обрабатывать 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно, а также на этих объектах создадут более 500 новых рабочих мест.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что сейчас наблюдается некоторое отставание от графика строительства, но оно было прогнозируемым. Он также поблагодарил Дениса Буцаева за помощь в реализации таких масштабных экологических инициатив, которые направлены на улучшение экологической ситуации в регионе.
Экопромышленные парки будут строиться по всей стране в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В перспективе такие объекты должны быть созданы в каждом федеральном округе, и предполагается, что в каждом округе будет реализован минимум один такой проект.