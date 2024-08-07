Стало известно, как назвать девочку, чтобы она была успешной

Ирина влюбляет в себя интеллигентностью, шармом и чувством такта. Ее козыри — общительность, открытость и умение поддержать разговор. Ирина интересуется сразу многим и стремится успеть все на свете: не только из любви к деятельности, но ради финансовой успешности. На пути к материальным достижениям Ирину не остановят никакие преграды.