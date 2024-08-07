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Директора Тюменского драмтеатра, арестованного за мошенничество, не уволили

Сергея Осинцева, арестованного за мошенничество, не стали увольнять из Драмтеатра

7 августа 2024, 05:36
Фото: 2 ГИС

Директора Тюменского драмтеатра, арестованного за мошенничество, не уволили

Арестованный по подозрению в мошенничестве Сергей Осинцев на данный момент не уволен с должности руководителя Тюменского драматического театра. Об этом сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно—театральному объединению.
Сюжет
Арест

По словам инсайдера, несмотря на то, что Осинцеву предъявлено обвинение в хищении миллионов рублей, в Драмтеатре вопрос об его увольнении еще даже не обсуждался.

«Неизвестно, как поведет себя труппа драмтеатра, если Осинцев будет уволен. Актеры уже неоднократно выступали в защиту директора», — сообщил инсайдер Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин отправлены под домашний арест до 27 августа по подозрению в мошенничестве. Предварительно, посредством махинации документами они похитили из бюджета более 13 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Арест#Театр драмы#Тюменский драматический театр#Увольнение
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