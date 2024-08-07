Сергея Осинцева, арестованного за мошенничество, не стали увольнять из Драмтеатра

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По словам инсайдера, несмотря на то, что Осинцеву предъявлено обвинение в хищении миллионов рублей, в Драмтеатре вопрос об его увольнении еще даже не обсуждался.
«Неизвестно, как поведет себя труппа драмтеатра, если Осинцев будет уволен. Актеры уже неоднократно выступали в защиту директора», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин отправлены под домашний арест до 27 августа по подозрению в мошенничестве. Предварительно, посредством махинации документами они похитили из бюджета более 13 миллионов рублей.