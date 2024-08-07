Сайт для взрослых предложил $250 тысяч прыгуну, сбившему планку своим «достоинством»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как передает newkhakasiya.online, представители сайта для взрослых направили письмо спортивным журналистам с предложением организовать порнострим с участием спортсмена, в ходе которого он покажет «виновника» этого инцидента. Если Антони согласится, его гонорар составит 250 тысяч долларов, что в три раза превышает сумму, которую он мог бы получить за олимпийское золото.
Известно, что спортсмен уже выбыл из соревнований, объяснив свою неудачу ошибками в расчете и технической недоработкой. Однако Антони воздержался от комментариев касательно роли его полового органа в этом вопросе.