Сайт для взрослых предложил $250 тысяч прыгуну, сбившему планку своим «достоинством»

Как передает newkhakasiya.online, представители сайта для взрослых направили письмо спортивным журналистам с предложением организовать порнострим с участием спортсмена, в ходе которого он покажет «виновника» этого инцидента. Если Антони согласится, его гонорар составит 250 тысяч долларов, что в три раза превышает сумму, которую он мог бы получить за олимпийское золото.