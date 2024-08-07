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Сайт для взрослых предложил $250 тысяч прыгуну, сбившему планку своим «достоинством»

Сайт для взрослых предложил $250 тысяч прыгуну, сбившему планку своим «достоинством»

7 августа 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Порносайт предложил французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который на Олимпийских играх 2024 года случайно сбил планку своим половым органом, 250 тысяч долларов за публичную демонстрацию этого самого органа.

Как передает newkhakasiya.online, представители сайта для взрослых направили письмо спортивным журналистам с предложением организовать порнострим с участием спортсмена, в ходе которого он покажет «виновника» этого инцидента. Если Антони согласится, его гонорар составит 250 тысяч долларов, что в три раза превышает сумму, которую он мог бы получить за олимпийское золото.

Известно, что спортсмен уже выбыл из соревнований, объяснив свою неудачу ошибками в расчете и технической недоработкой. Однако Антони воздержался от комментариев касательно роли его полового органа в этом вопросе.

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