«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой соцэффективности
Конкурс выявляет наиболее ответственных работодателей, чей опыт впоследствии используется для развития социального партнерства в России.
Стабильное лидерство — это результат долгосрочной и последовательной работы нашей кадровой службы и всего коллектива по укреплению корпоративной культуры. Нам удалось создать команду высококвалифицированных и талантливых специалистов, заинтересованных в достижении общих целей и способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Мы ценим и поощряем инициативных сотрудников, а также придаем большое значение социальной поддержке работников нашего предприятия, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Отметим, в Тюменском водоканале реализуются различные социальные программы, которые разработаны с учетом интересов и потребностей сотрудников.