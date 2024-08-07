«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности

Тюменский водоканал в шестой раз стал лауреатом регионального конкурса среди предприятий с высокой социальной эффективностью в номинации «Развитие кадрового потенциала».

«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой соцэффективности Конкурс выявляет наиболее ответственных работодателей, чей опыт впоследствии используется для развития социального партнерства в России. Стабильное лидерство — это результат долгосрочной и последовательной работы нашей кадровой службы и всего коллектива по укреплению корпоративной культуры. Нам удалось создать команду высококвалифицированных и талантливых специалистов, заинтересованных в достижении общих целей и способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Мы ценим и поощряем инициативных сотрудников, а также придаем большое значение социальной поддержке работников нашего предприятия, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. Отметим, в Тюменском водоканале реализуются различные социальные программы, которые разработаны с учетом интересов и потребностей сотрудников.