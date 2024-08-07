nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности

«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности

7 августа 2024, 07:56
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал в шестой раз стал лауреатом регионального конкурса среди предприятий с высокой социальной эффективностью в номинации «Развитие кадрового потенциала».

«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой соцэффективности

Конкурс выявляет наиболее ответственных работодателей, чей опыт впоследствии используется для развития социального партнерства в России.

Стабильное лидерство — это результат долгосрочной и последовательной работы нашей кадровой службы и всего коллектива по укреплению корпоративной культуры. Нам удалось создать команду высококвалифицированных и талантливых специалистов, заинтересованных в достижении общих целей и способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Мы ценим и поощряем инициативных сотрудников, а также придаем большое значение социальной поддержке работников нашего предприятия, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Отметим, в Тюменском водоканале реализуются различные социальные программы, которые разработаны с учетом интересов и потребностей сотрудников.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Конкурсы#Генеральный директор#Росводоканал#Социальная поддержка#Работодатели#Программы#Сотрудники
Подпишитесь
Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?
Вчера, 09:49
Скидочку не сделаем! Продавцы жилья на вторичном рынке в Тюмени перестали торговаться
Сегодня, 08:02
Вход для избранных. УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров
Сегодня, 07:23
Бизнес на зависимых детях. Как вейпшопы в Тюмени зарабатывают на несовершеннолетних?
Сегодня, 05:50
Платежки с новыми коммунальными тарифами начали приходить тюменцам
Сегодня, 07:15
В СВО погиб тюменский мотогонщик
Сегодня, 04:38