Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Тюмень, расположенная в Западной Сибири, имеет континентальный климат с холодными зимами и тёплыми летними месяцами. Август традиционно считается одним из самых приятных месяцев года. По многолетним наблюдениям, погода в Тюмени в августе благоприятная, средняя дневная температура в августе составляет около +20…+25°C, ночью она опускается до +10…+15°C. В августе также наблюдается умеренное количество осадков — около 60-80 мм, что делает этот месяц относительно сухим.
По данным Гидрометцентра, погода в августе 2024 года в Тюмени обещает быть достаточно разнообразным. Рассмотрим подробнее основные показатели погоды на месяц:
Дневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°C. Ночные температуры будут составлять около +12…+18°C. То есть погода в августе-2024 на месяц обещает быть теплым и комфортным для прогулок и различных мероприятий на свежем воздухе. Самые жаркие дни, согласно прогнозу погоды в августе, ожидаются в середине месяца: 10–14 августа. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. А самым холодным днем вероятно станет 31 августа. Температура воздуха достигнет +16 градусов тепла.
Прогнозируется, что количество осадков в августе будет достаточно высоким— в среднем 47 мм. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако примерно треть месяца останется сухой и солнечной. Самые сухие дни ожидаются в середине и в конце августа. Это следует из данных прогноза погоды на месяц в августе.
Средняя влажность воздуха в августе составит около 65-75%, по данным прогноза погоды в Тюмени августе 2024 года. В утренние и вечерние часы влажность может повышаться до 80-90%, особенно после дождей, что приведет к появлению росы.
Атмосферное давление в течение месяца будет варьироваться от 750 до 760 мм рт. ст. Колебания давления могут быть связаны с прохождением циклонов и антициклонов, что также будет влиять на погодные условия, следует из данных метеорологов.
Преобладающие ветры в августе в Тюмени будут юго-западные и западные со скоростью 3-5 м/с. В период прохождения фронтов возможны усиления ветра до 10-12 м/с. Ветер будет приносить как теплые, так и прохладные воздушные массы в течение всего последнего месяца лета, что может вызывать кратковременные изменения температуры Тюмени.
Сравнение с прошлогодними данными показывает, что в 2023 году август в Тюмени был несколько прохладнее и суше. Средняя дневная температура составляла +20°C, а ночная — около +10°C.
Чтобы август в Тюмени прошёл комфортно, следуйте этим рекомендациям:
Август в Тюмени обещает быть тёплым и относительно сухим, что создаёт отличные условия для отдыха и работы на свежем воздухе. Однако, следите за актуальными прогнозами погоды в Тюмени на август 2024 года, чтобы быть готовыми к возможным изменениям погоды. Делитесь своими наблюдениями и фотографиями, чтобы помочь другим лучше понимать местный климат.