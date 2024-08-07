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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Какой будет погода в августе в Тюмени?

Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?

7 августа 2024, 08:19
Фото: 1MI
Какой будет погода в августе в Тюмени?

Синоптики рассказали, каким будет август в Тюмени

Август в Тюмени — это период, когда природа начинает постепенно готовиться к осени, но летнее тепло ещё сохраняется. В этой статье мы подробно рассмотрим прогноз погоды в Тюмени на август 2024 года, сравним его с прошлогодними данными и дадим полезные советы для комфортного времяпрепровождения.

Тюмень, расположенная в Западной Сибири, имеет континентальный климат с холодными зимами и тёплыми летними месяцами. Август традиционно считается одним из самых приятных месяцев года. По многолетним наблюдениям, погода в Тюмени в августе благоприятная, средняя дневная температура в августе составляет около +20…+25°C, ночью она опускается до +10…+15°C. В августе также наблюдается умеренное количество осадков — около 60-80 мм, что делает этот месяц относительно сухим.

Август традиционно считается одним из самых приятных месяцев года в ТюмениАвгуст традиционно считается одним из самых приятных месяцев года в Тюмени
Август традиционно считается одним из самых приятных месяцев года в Тюмени
Фото: 1MI

Прогноз погоды на август 2024 года

По данным Гидрометцентра, погода в августе 2024 года в Тюмени обещает быть достаточно разнообразным. Рассмотрим подробнее основные показатели погоды на месяц:

По данным Гидрометцентра, прогноз погоды в Тюмени на август 2024 года обещает быть достаточно разнообразнымПо данным Гидрометцентра, прогноз погоды в Тюмени на август 2024 года обещает быть достаточно разнообразным
По данным Гидрометцентра, прогноз погоды в Тюмени на август 2024 года обещает быть достаточно разнообразным
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Температура

Дневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°C. Ночные температуры будут составлять около +12…+18°C. То есть погода в августе-2024 на месяц обещает быть теплым и комфортным для прогулок и различных мероприятий на свежем воздухе. Самые жаркие дни, согласно прогнозу погоды в августе, ожидаются в середине месяца: 10–14 августа. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. А самым холодным днем вероятно станет 31 августа. Температура воздуха достигнет +16 градусов тепла.

Дневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°CДневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°C
Дневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°C
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Осадки

Прогнозируется, что количество осадков в августе будет достаточно высоким— в среднем 47 мм. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако примерно треть месяца останется сухой и солнечной. Самые сухие дни ожидаются в середине и в конце августа. Это следует из данных прогноза погоды на месяц в августе.

Прогнозируется, что количество осадков в августе будет достаточно высоким— в среднем 47 ммПрогнозируется, что количество осадков в августе будет достаточно высоким— в среднем 47 мм
Прогнозируется, что количество осадков в августе будет достаточно высоким— в среднем 47 мм
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda
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Влажность

Средняя влажность воздуха в августе составит около 65-75%, по данным прогноза погоды в Тюмени августе 2024 года. В утренние и вечерние часы влажность может повышаться до 80-90%, особенно после дождей, что приведет к появлению росы.

Средняя влажность воздуха в августе составит около 65-75%Средняя влажность воздуха в августе составит около 65-75%
Средняя влажность воздуха в августе составит около 65-75%
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Давление

Атмосферное давление в течение месяца будет варьироваться от 750 до 760 мм рт. ст. Колебания давления могут быть связаны с прохождением циклонов и антициклонов, что также будет влиять на погодные условия, следует из данных метеорологов.

Атмосферное давление в течение месяца будет варьироваться от 750 до 760 мм рт. стАтмосферное давление в течение месяца будет варьироваться от 750 до 760 мм рт. ст
Атмосферное давление в течение месяца будет варьироваться от 750 до 760 мм рт. ст
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda
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Ветер

Преобладающие ветры в августе в Тюмени будут юго-западные и западные со скоростью 3-5 м/с. В период прохождения фронтов возможны усиления ветра до 10-12 м/с. Ветер будет приносить как теплые, так и прохладные воздушные массы в течение всего последнего месяца лета, что может вызывать кратковременные изменения температуры Тюмени.

Преобладающие ветры в августе будут юго-западные и западные со скоростью 3-5 м/сПреобладающие ветры в августе будут юго-западные и западные со скоростью 3-5 м/с
Преобладающие ветры в августе будут юго-западные и западные со скоростью 3-5 м/с
Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Сравнение с прошлогодними данными показывает, что в 2023 году август в Тюмени был несколько прохладнее и суше. Средняя дневная температура составляла +20°C, а ночная — около +10°C.

Сравнение с прошлогодними данными показывает, что в 2023 году август был несколько прохладнее и сушеСравнение с прошлогодними данными показывает, что в 2023 году август был несколько прохладнее и суше
Сравнение с прошлогодними данными показывает, что в 2023 году август был несколько прохладнее и суше
Фото: 1MI
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Практические рекомендации для жителей и гостей Тюмени

Чтобы август в Тюмени прошёл комфортно, следуйте этим рекомендациям:

  • Одежда: Одеваться стоит по погоде. Днём предпочитайте лёгкую одежду, но не забывайте о тёплых вещах для прохладных ночей. В дождливые дни обязательно имейте при себе зонты или дождевики.
  • Отдых на природе: Планируйте пикники и прогулки на солнечные дни. Однако погода в Тюмени в августе 2024 года может преподнести сюрпризы. Поэтому учтите возможность кратковременных дождей и гроз, выбирая места с возможностью укрыться.
  • Сельскохозяйственные работы: Следите за прогнозами погоды в августе 2024 на месяц для планирования полива и защиты растений от возможных ливней. Учитывайте повышенную влажность и возможность грибковых заболеваний у растений.
Одеваться стоит по погоде: днём предпочитайте лёгкую одежду, но не забывайте о тёплых вещах для прохладных ночейОдеваться стоит по погоде: днём предпочитайте лёгкую одежду, но не забывайте о тёплых вещах для прохладных ночей
Одеваться стоит по погоде: днём предпочитайте лёгкую одежду, но не забывайте о тёплых вещах для прохладных ночей
Фото: 1MI

Август в Тюмени обещает быть тёплым и относительно сухим, что создаёт отличные условия для отдыха и работы на свежем воздухе. Однако, следите за актуальными прогнозами погоды в Тюмени на август 2024 года, чтобы быть готовыми к возможным изменениям погоды. Делитесь своими наблюдениями и фотографиями, чтобы помочь другим лучше понимать местный климат.

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