Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?

Дневные температуры в августе 2024 года будут колебаться в пределах +16…+24°C. Ночные температуры будут составлять около +12…+18°C. То есть погода в августе-2024 на месяц обещает быть теплым и комфортным для прогулок и различных мероприятий на свежем воздухе. Самые жаркие дни, согласно прогнозу погоды в августе, ожидаются в середине месяца: 10–14 августа. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. А самым холодным днем вероятно станет 31 августа. Температура воздуха достигнет +16 градусов тепла.