Платежки с новыми коммунальными тарифами начали приходить тюменцам

Напомним, в Тюменской области граждане, у которых оплата ЖКУ, включая плату за капремонт, превышает 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения необходимо обратиться в органы социальной защиты, подать заявление можно как напрямую, так и через МФЦ и госуслуги. Также можно обратиться в отделение ТРИЦ.