Платежки с новыми коммунальными тарифами начали приходить тюменцам

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
С июля 2024 плата за капитальный ремонт составляет в регионе 10 рублей за квадратный метр жилья. Однако, несмотря на увеличение тариф остается самым низким в Уральском федеральном округе, пишет Вслух.Ру.
По словам замгубернатора Тюменской области Сергей Шустова, в ближайшие три года в Тюменской области будут капитально отремонтированы более2,5 тысячи многоквартирных домов.
Напомним, в Тюменской области граждане, у которых оплата ЖКУ, включая плату за капремонт, превышает 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения необходимо обратиться в органы социальной защиты, подать заявление можно как напрямую, так и через МФЦ и госуслуги. Также можно обратиться в отделение ТРИЦ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля увеличились тарифы, а коммунальные услуги в среднем на 9,6%. Последний раз повышение тарифов состоялось полтора года назад — в декабря 2022 года.