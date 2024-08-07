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Тюменцам начали приходить квитанции с новыми тарифами за капительный ремонт

Платежки с новыми коммунальными тарифами начали приходить тюменцам

7 августа 2024, 07:15
Фото: 1MI

Тюменцам начали приходить квитанции с новыми тарифами за капительный ремонт

С августа этого года жители Тюменской области будут получать квитанции ТРИЦ с расчетами по новому тарифу за капитальный ремонт в многоквартирном доме. Он увеличен на 2,5 рубля впервые за последние 10 лет.

С июля 2024 плата за капитальный ремонт составляет в регионе 10 рублей за квадратный метр жилья. Однако, несмотря на увеличение тариф остается самым низким в Уральском федеральном округе, пишет Вслух.Ру.

По словам замгубернатора Тюменской области Сергей Шустова, в ближайшие три года в Тюменской области будут капитально отремонтированы более2,5 тысячи многоквартирных домов.

Напомним, в Тюменской области граждане, у которых оплата ЖКУ, включая плату за капремонт, превышает 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения необходимо обратиться в органы социальной защиты, подать заявление можно как напрямую, так и через МФЦ и госуслуги. Также можно обратиться в отделение ТРИЦ.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля увеличились тарифы, а коммунальные услуги в среднем на 9,6%. Последний раз повышение тарифов состоялось полтора года назад — в декабря 2022 года.

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