Набережную Туры до Зареки продлевать в Тюмени пока не будут

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«В администрации города Тюмени отсутствуют планы по продлению набережной до Заречной части города. Проектная документация по указанному проекту не разрабатывалась, финансирование не предусмотрено», — пояснили РБК Тюмень в мэрии.
Напомним, о планах по продлению набережной от Челюскинцев до Щербакова в 2023 году заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Тура опустился ниже нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая уровень воды в реке составляет 512 сантиметров выше нуля поста. Годом ранее, 5 августа 2023 года, уровень воды в Туре составлял -53 сантиметра над нулем поста