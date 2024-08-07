Набережную Туры до Зареки продлевать в Тюмени пока не будут

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Тура опустился ниже нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая уровень воды в реке составляет 512 сантиметров выше нуля поста. Годом ранее, 5 августа 2023 года, уровень воды в Туре составлял -53 сантиметра над нулем поста