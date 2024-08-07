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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Администрация Тюмени не выделила деньги на продление набережной до Зареки

Набережную Туры до Зареки продлевать в Тюмени пока не будут

7 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI

Администрация Тюмени не выделила деньги на продление набережной до Зареки

В администрации города деньги на эти цели не предусмотрены. Кроме того, проектная документация по продолжению строительства объекта «Набережная реки Туры» еще не разработана.
«В администрации города Тюмени отсутствуют планы по продлению набережной до Заречной части города. Проектная документация по указанному проекту не разрабатывалась, финансирование не предусмотрено», — пояснили РБК Тюмень в мэрии.

Напомним, о планах по продлению набережной от Челюскинцев до Щербакова в 2023 году заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Тура опустился ниже нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая уровень воды в реке составляет 512 сантиметров выше нуля поста. Годом ранее, 5 августа 2023 года, уровень воды в Туре составлял -53 сантиметра над нулем поста

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