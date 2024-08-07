Мы все же одиноки? Открытие ученых указывает на то, что на других планетах нет жизни

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Информацию о новом исследовании приводит портал «Новая Хакасия». Согласно ученым, излучение ультрафиолета от карликовых звезд приводит к тому, что жизнь на многих планетах просто уничтожается ли вовсе не может зародиться.
Выяснилось, что уровень вспышек на карликовых звездах может быть в 12 раз сильнее, чем считалось ранее. Это уровень массового выжигания поверхности близлежащей планеты.
Причины такой мощи карликов остаются непонятными и требуют дальнейшего изучения. Исследователи предполагают, что излучение вспышек сконцентрировано на волнах определенных длин.
Также ученые выдвинули теорию, что на этих звездах может быть несколько природных газов, вроде углерода и азота, что способствует усилению каждой вспышки.
Ранее сообщалось о том, что над Тюменью можно будет увидеть комету, открытую 200 лет назад.