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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Мы все же одиноки? Открытие ученых указывает на то, что на других планетах нет жизни

Мы все же одиноки? Открытие ученых указывает на то, что на других планетах нет жизни

7 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Ученые смогли сделать необычное открытие. Касается оно так называемых карликовых звезд. Оказывается, что их излучение может быть куда более сильным и ярким, а также приводит к уничтожению жизни.

Информацию о новом исследовании приводит портал «Новая Хакасия». Согласно ученым, излучение ультрафиолета от карликовых звезд приводит к тому, что жизнь на многих планетах просто уничтожается ли вовсе не может зародиться.

Выяснилось, что уровень вспышек на карликовых звездах может быть в 12 раз сильнее, чем считалось ранее. Это уровень массового выжигания поверхности близлежащей планеты.

Причины такой мощи карликов остаются непонятными и требуют дальнейшего изучения. Исследователи предполагают, что излучение вспышек сконцентрировано на волнах определенных длин.

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Также ученые выдвинули теорию, что на этих звездах может быть несколько природных газов, вроде углерода и азота, что способствует усилению каждой вспышки.

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