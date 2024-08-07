Когда в Тюмень вернется тепло? Синоптики дали прогноз

В Тюмени в ближайшие три дня сохранится облачная с прояснениями погода без осадков — кратковременные дожди ожидаются только в воскресенье, 11 августа. Среднесуточная температура воздуха составит +10…+18. Что касается долгосрочных прогнозов, то по данным метеорологов до конца августа выше +17…+20 дневная температура воздуха подниматься не будет.