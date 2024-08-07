Когда в Тюмень вернется тепло? Синоптики дали прогноз

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Днем максимальная температура воздуха составит +16…+21, в вечерние часы термометры опустятся до +8…+13. Скорость ветра будет достигать 14-17 м/с.
В пятницу и субботу, 9 и 10 августа, в Тюменскую область вернется сухая погода. В эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность, похолодание до +15…+20 днем, +6…+11 в вечерние часы.
В Тюмени в ближайшие три дня сохранится облачная с прояснениями погода без осадков — кратковременные дожди ожидаются только в воскресенье, 11 августа. Среднесуточная температура воздуха составит +10…+18. Что касается долгосрочных прогнозов, то по данным метеорологов до конца августа выше +17…+20 дневная температура воздуха подниматься не будет.