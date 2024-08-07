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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Синоптики рассказали, когда в Тюмени перестанут лить дожди

Когда в Тюмень вернется тепло? Синоптики дали прогноз

7 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, когда в Тюмени перестанут лить дожди

Грозы, туманы и сильный ветер обещают метеорологи в ближайшие сутки жителям Тюменской области. По прогнозам, в четверг 8 августа на юге региона ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в утренние часы туман.

Днем максимальная температура воздуха составит +16…+21, в вечерние часы термометры опустятся до +8…+13. Скорость ветра будет достигать 14-17 м/с.

В пятницу и субботу, 9 и 10 августа, в Тюменскую область вернется сухая погода. В эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность, похолодание до +15…+20 днем, +6…+11 в вечерние часы.

В Тюмени в ближайшие три дня сохранится облачная с прояснениями погода без осадков — кратковременные дожди ожидаются только в воскресенье, 11 августа. Среднесуточная температура воздуха составит +10…+18. Что касается долгосрочных прогнозов, то по данным метеорологов до конца августа выше +17…+20 дневная температура воздуха подниматься не будет.

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