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В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова на 2026 год

Долгострой на Логунова достроят через два года

7 августа 2024, 05:14
Фото: 2 ГИС

В Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова на 2026 год

Здание-долгострой на улице Логунова в Тюмени планируют достроить в 2026 году. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Ранее сообщалось, что здание будет достроено в 2024 году. Работы по возведению объекта ведутся уже более десяти лет. Изначально планировалось, что в эксплуатацию здание будет сдано в 2015 году, но в 2012 году строительные работы были заморожены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Позже стало известно, что сроки перенесены. В марте 2023 года в ГУС отмечали, что сдача объекта запланировано на первый квартал 2024 года.

Известно, что в здании долгостроя на Логунова намерены разместить центр креативных индустрий, науки, культуры, фитнесс-центр и SPA-салон, заведения общепита, торговые и административные помещения.

Строительство долгостроя на Логунова ведет ООО «Теннис-Палас». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Долгострои#Долгострой
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