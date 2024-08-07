Долгострой на Логунова достроят через два года

Ранее сообщалось, что здание будет достроено в 2024 году. Работы по возведению объекта ведутся уже более десяти лет. Изначально планировалось, что в эксплуатацию здание будет сдано в 2015 году, но в 2012 году строительные работы были заморожены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Позже стало известно, что сроки перенесены. В марте 2023 года в ГУС отмечали, что сдача объекта запланировано на первый квартал 2024 года.