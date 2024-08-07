Долгострой на Логунова достроят через два года

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Ранее сообщалось, что здание будет достроено в 2024 году. Работы по возведению объекта ведутся уже более десяти лет. Изначально планировалось, что в эксплуатацию здание будет сдано в 2015 году, но в 2012 году строительные работы были заморожены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Позже стало известно, что сроки перенесены. В марте 2023 года в ГУС отмечали, что сдача объекта запланировано на первый квартал 2024 года.
Известно, что в здании долгостроя на Логунова намерены разместить центр креативных индустрий, науки, культуры, фитнесс-центр и SPA-салон, заведения общепита, торговые и административные помещения.
Строительство долгостроя на Логунова ведет ООО «Теннис-Палас». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года снесут недостроенное здание на Широтной, 211, принадлежащее компании «РЖДстрой». Демонтаж проведет ООО «ММ51».