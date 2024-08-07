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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему

7 августа 2024, 05:33
Турецкие отельеры давно жалуются на систему «все включено» (all inclusive), и, возможно, настало время ее отменить. Об этом сообщил местному изданию Hurriyet эксперт по туризму Зафер Алкая.

Он напомнил, что такая система, появившаяся в 1990-х, стала прорывной для своего времени и позволила значительно развить туристическую отрасль в Турции, однако сейчас ее имеет смысл пересмотреть, сообщает 360.ru.

«Любой, с кем вы разговариваете, кто занимается туризмом, уже много лет жалуется на систему „все включено“. Владелец отеля, неправительственные организации, агентства, торговцы, мэры, политики и даже министры», — пишет издание.

Этот год, по мнению эксперта, мог бы стать подходящим для того, чтобы пересмотреть систему, поскольку туристический поток не оправдал ожиданий.

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