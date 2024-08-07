Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Он напомнил, что такая система, появившаяся в 1990-х, стала прорывной для своего времени и позволила значительно развить туристическую отрасль в Турции, однако сейчас ее имеет смысл пересмотреть, сообщает 360.ru.
«Любой, с кем вы разговариваете, кто занимается туризмом, уже много лет жалуется на систему „все включено“. Владелец отеля, неправительственные организации, агентства, торговцы, мэры, политики и даже министры», — пишет издание.
Этот год, по мнению эксперта, мог бы стать подходящим для того, чтобы пересмотреть систему, поскольку туристический поток не оправдал ожиданий.