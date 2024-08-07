Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему

Турецкие отельеры давно жалуются на систему «все включено» (all inclusive), и, возможно, настало время ее отменить. Об этом сообщил местному изданию Hurriyet эксперт по туризму Зафер Алкая.