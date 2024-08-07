Благодаря господдержке удалось привлечь 4,3 млрд рублей в малый и средний бизнес

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, отметил, что при поддержке МСП Банка около восьмидесяти процентов малых и средних компаний смогли разместить облигации в «Секторе Роста» Московской биржи. Он добавил, что выход на фондовый рынок может стать альтернативным и эффективным способом привлечения финансирования в свои проекты. Исаевич рассказал, что МСП Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг для предприятий из сферы торговли, производственных и высокотехнологичных компаний, сельхозпроизводителей и даже финансовых компаний. Он также добавил, что Корпорация МСП принимает активное участие в разработке новых мер господдержки и улучшении уже действующих. Об этом пишет «Регнум».
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сообщил, что банку важно предложить малому и среднему бизнесу максимальный инструментарий финансовой поддержки, в том числе и помощь в выходе на фондовый рынок. Он подчеркнул, что поддержка от МСП Банка помогает компаниям привлечь других инвесторов и упростить взаимодействие с институтами развития.
Благодаря поддержке МСП Банка компании из Челябинска «С-Принт» удалось разместить облигации на 100 миллионов рублей, компании «Селлер» — на 500 миллионов рублей, а предприятию «Моторные технологии» — на 220 миллионов рублей.