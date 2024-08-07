Благодаря господдержке удалось привлечь 4,3 млрд рублей в малый и средний бизнес

Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, отметил, что при поддержке МСП Банка около восьмидесяти процентов малых и средних компаний смогли разместить облигации в «Секторе Роста» Московской биржи. Он добавил, что выход на фондовый рынок может стать альтернативным и эффективным способом привлечения финансирования в свои проекты. Исаевич рассказал, что МСП Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг для предприятий из сферы торговли, производственных и высокотехнологичных компаний, сельхозпроизводителей и даже финансовых компаний. Он также добавил, что Корпорация МСП принимает активное участие в разработке новых мер господдержки и улучшении уже действующих. Об этом пишет «Регнум».