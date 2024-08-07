Бизнес на зависимых детях. Как вейпшопы в Тюмени зарабатывают на несовершеннолетних?

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 06:32
Табачных магазинов в Тюмени становится все больше. Любой бизнесмен знает, что для успешной торговли нужно выбрать проходное место, где целевой аудитории будет удобно приобретать товар. Возможно по этой же причине табачных магазины в Тюмени располагаются вблизи образовательных учреждений. Так в непосредственной близости к первому корпусу школы №92 (Николая Гондатти, 13) располагается аж 13 табачных магазинов. Причем 3 из них располагаются менее чем в 70 метрах от территории учебного заведения. Хотя Федеральный Закон запрещает продавать никотиносодержащую продукцию на расстоянии менее 100 метров от школы.
«Причем не от здания школы, а от территории, то есть от забора. Нарушение установленного законом требования влечет наказание по статье КоАП за незаконную продажу запрещенных к реализации товаров. В этом случае владельцу грозит штраф», — объясняет юрист Илья Савченко.
Вместе с тем правоохранители могут обратиться в суд, чтобы вынудить собственника перенести точку продажи на достаточное расстояние от школы.
Есть и иные наказание для торговцев электронными сигаретами. Так, за рекламу вейпов или выкладку товара в открытом виде на прилавок грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей — для организаций. А за отпуск электроных сигарет несовершеннолетним штрафы составляют от 150 до 300 тысяч рублей и от 400 до 600 тысяч рублей соответственно.
Однако владельцы точек у школ продолжают реализовывать товар. Сотрудники некоторых точек рассказали, что руководство дает определенные указания, касающиеся отпуска «электронок» подросткам.
«Прям детям маленьким говорят не продавать. Но если подростку хотя бы с натяжкой можно дать 18, то продаем и документы не спрашиваем. В наших интересах собрать „кассу“, а подростки — тоже клиенты», — рассказал «Нашему городу» один из продавцов электронных сигарет.
С учетом того, что табачный бизнес в Тюмени идет в разрез с установленными законом нормами, уже предпринимались попытки воздействие на руководство магазинов. Однако особого результата они не показали.
На работу в недопустимой близости у школ указывали правоохранителям и специалисты «Народного фронта», однако магазины все еще работают на тех же местах. Хотя даже местные школьники говорят о том, что купить электронную сигарету и в 14 лет — не проблема.
«У нас и пятиклассники курят эти сигареты. Иногда в туалете, иногда прямо в кабинете, пока учителя нет. Старшеклассники очень многие курят тоже, им продают всем», — рассказал школьник.
Обеспокоены и родители, которые находят электронные сигареты у своих детей. Однако пока одолеть бизнесменов, зарабатывающих не их детях не удается. По мнению врачей, это наносит серьезный вред здоровью нового поколения.
Врачи указывают, что вред от электронных сигарет уже доказан многочисленными исследованиями. При том они показали, что опасно и пассивное потребление пара, исходящего от «электронок».
«При использовании электронных сигарет происходит термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в жидкости для заправки картриджа, сопровождаемое выделением токсичных акролеина и формальдегида и еще нескольких десятков химических соединений, имеющих потенциальную опасность», — объяснила Оксана Конищева, заведующая диспансерным отделением ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
Причем электронные сигареты опаснее обычных. Исследования показали, что содержание вредных веществ, вызывающих рак, в вейпах выше. Тем не менее все еще распространено заблуждение, качающееся того, что электронные сигареты безопаснее обычных. Менее отталкивающий запах и обилие пара продолжает привлекать несовершеннолетних и вовлекать их в никотиновую зависимость.
О тотальном запрете электронных сигарет говорили на федеральном уровне многократно. Вводились ограничения, касающиеся продажи жидкостей с высоким содержанием никотина и их упаковки. Известно, что в Госдуму внесен межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.
Его авторы указывают, что с 2011 по 2023 год число подростков, использующих электронные сигареты, выросло в 10 раз. Однако при введении запрета федеральный бюджет потеряет доходы, что также указано в пояснительной записке.
Однако тюменский политолог Максим Дерябин считает, что введения такого запрета в ближайшее время ждать не стоит.
«В ряде стран и отдельных штатах действительно действуют такие запреты. Однако с учетом потерь для экономики и малого бизнеса, маловероятно, что у нас в ближайшее время тоже так будет. Я полагаю, что более реален новый комплекс ограничений и ужесточения, но не тотальный запрет», — рассуждает специалист.
А потому пока точки продажи «электронок» продолжают зарабатывать в том числе и на школьниках.