Бизнес на зависимых детях. Как вейпшопы в Тюмени зарабатывают на несовершеннолетних?

Есть и иные наказание для торговцев электронными сигаретами. Так, за рекламу вейпов или выкладку товара в открытом виде на прилавок грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей — для организаций. А за отпуск электроных сигарет несовершеннолетним штрафы составляют от 150 до 300 тысяч рублей и от 400 до 600 тысяч рублей соответственно.