Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением остановки на тюменскую пенсионерку

Вечером 5 августа из-за сильного порыва ветра конструкция остановочного павильона на улице Олимпийской обрушилась на пожилую женщину. У пострадавшей диагностировали переломы позвоночника и ребер. Отмечается, что ранее остановка уже опрокидывалась, но нужные меры не принимали.