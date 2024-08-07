Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением остановки на тюменскую пенсионерку

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Вечером 5 августа из-за сильного порыва ветра конструкция остановочного павильона на улице Олимпийской обрушилась на пожилую женщину. У пострадавшей диагностировали переломы позвоночника и ребер. Отмечается, что ранее остановка уже опрокидывалась, но нужные меры не принимали.
В Следственном комитете по региону заинтересовались данным инцидентом. Была организована процессуальная проверка.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.
Ранее мы писали о том, что временная остановка переломала ребра пожилой тюменке. ЧП произошло в понедельник вечером на улице Олимпийской, 36.