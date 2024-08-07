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Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением остановки на тюменскую пенсионерку

Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением остановки на тюменскую пенсионерку

7 августа 2024, 12:38
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с падением остановки на тюменскую пенсионерку. В настоящий момент проводится процессуальная проверка.

Вечером 5 августа из-за сильного порыва ветра конструкция остановочного павильона на улице Олимпийской обрушилась на пожилую женщину. У пострадавшей диагностировали переломы позвоночника и ребер. Отмечается, что ранее остановка уже опрокидывалась, но нужные меры не принимали.

В Следственном комитете по региону заинтересовались данным инцидентом. Была организована процессуальная проверка.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Последствия шторма: временная остановка переломала ребра пожилой тюменке
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Ранее мы писали о том, что временная остановка переломала ребра пожилой тюменке. ЧП произошло в понедельник вечером на улице Олимпийской, 36.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Бастрыкин
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