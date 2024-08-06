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Журналисты рассказали, как в разных государствах лечат онкологию по ОМС

Журналисты рассказали, как в разных государствах лечат онкологию по ОМС

6 августа 2024, 09:55
Фото: 1MI
На прошедшем в Москве форуме «Здоровое общество» особое внимание было уделено борьбе с главными болезнями века, в том числе и с онкологическими заболеваниями. Существует стереотип, что рак лучше лечат за границей. Российские онкологи опровергли данное мнение.

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, как с онкологическими заболеваниями борются в России и в других странах. Отмечается, что главное в борьбе против рака — раннее выявление заболевания, поэтому во многих странах существует система онкоскринингов. Например, в Австрии женщин в возрасте 45–69 лет раз в два года приглашают на маммографию в целях выявления рака молочной железы, а в Швейцарии колоноскопию проводят бесплатно раз в десять лет для граждан в возрасте от 50 до 69 лет.

Андрей Карпин, академик РАН и главный онколог Минздрава, отметил, что Россия — единственная страна, имеющая скрининговые программы по семи видам рака. При этом все они проводятся по полису ОМС, для их проведения необходимо обратиться в районную поликлинику. Карпин отметил, что эти меры позволили достичь показателя диагностики рака молочной железы на ранних стадиях в 71,6%.

Эксперты отмечают, что в лечении рака очень важно время, и задержка даже в несколько недель может серьезно снизить шансы на выздоровление. При этом в Дании среднее время ожидания диагноза — 35 дней, в Великобритании консультации онколога приходится ждать до двух недель, а оказания медпомощи — месяц. В России же с 2022 года сроки проведения консультаций в случае подозрения на онкологию не должны превышать трёх рабочих дней, а сроки проведения исследования — семи рабочих дней.

Журналисты также выяснили, насколько доступны лекарства для больных раком в Европе. В Австрии, например, доступ к инновационным методам лечения по государственной программе ограничен, а в Швейцарии по базовой страховке оплачиваются лишь те препараты, которые попали в специальный перечень. В большинстве стран пациенты могут столкнуться с необходимостью доплаты из собственных средств. Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что в России финансовое обеспечение значительно увеличено, что позволяет обеспечить лечение в дневном и круглосуточном стационарах более 3,2 млн человек.

На сегодняшний день помощь при онкологических заболеваниях в России соответствует мировым стандартам, а в некоторых аспектах превосходит их. Эксперты отмечают, что главное в лечении рака — вовремя обратиться к врачу.

#Общество
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