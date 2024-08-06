Журналисты рассказали, как в разных государствах лечат онкологию по ОМС

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, как с онкологическими заболеваниями борются в России и в других странах. Отмечается, что главное в борьбе против рака — раннее выявление заболевания, поэтому во многих странах существует система онкоскринингов. Например, в Австрии женщин в возрасте 45–69 лет раз в два года приглашают на маммографию в целях выявления рака молочной железы, а в Швейцарии колоноскопию проводят бесплатно раз в десять лет для граждан в возрасте от 50 до 69 лет.