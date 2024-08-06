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Второй за сутки инцидент. Вылетевший в Братск самолет вынужденно вернулся в Тюмень

Второй за сутки инцидент. Вылетевший в Братск самолет вынужденно вернулся в Тюмень

6 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI
Самолет, который следовал по маршруту Тюмень — Братск, завершил полет, приземлившись в аэропорту «Рощино». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно авиакомпании «Ямал», следующее из Тюмени в Братск, полтора часа кружило в небе, чтобы выработать топливо. Инцидент произошел накануне, 5 августа.

По имеющейся информации, причиной прерванного полета стала техническая неисправность двигателя. В двигатель, по версии экипажа, могла попасть птица. Поэтому было принято решение о возврате самолета в аэропорт. Отмечается, что посадка воздушного суда прошла успешно.

Рейс Тюмень — Сочи экстренно вернулся в аэропорт с поломанным двигателем
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Ранее «Наш город» писал о том, что рейс Тюмень — Сочи экстренно вернулся в аэропорт с поломанным двигателем.

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