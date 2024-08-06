В Тюменской слободе появятся новые маршруты

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
«С учетом обустройства дальнейшей дорожной инфраструктуры, необходимой для транспортного обслуживания района Тюменская слобода, (где ведётся строительство новых жилых комплексов), будет рассмотрен вопрос об организации нового маршрута. Пока номер мы подсказать не можем», — цитирует ura.ru представителя мэрии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за неисправности автобуса получила сильные ожоги маленькая девочка. По сообщениям пассажиров, которые опубликовали информацию в телеграм-канале «Тюмень с огоньком», во время поездки из печки полился антифриз.