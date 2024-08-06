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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:19

В Тюменской слободе появятся новые маршруты

В Тюменской слободе появятся новые маршруты

6 августа 2024, 03:17
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Новые автобусные маршруты запустят в Тюменскую слободу. Об этом сообщает пресс-служба администрации мэрии.<br/> В администрации пока не смогли назвать сроки и точный маршрут следования транспорта.
«С учетом обустройства дальнейшей дорожной инфраструктуры, необходимой для транспортного обслуживания района Тюменская слобода, (где ведётся строительство новых жилых комплексов), будет рассмотрен вопрос об организации нового маршрута. Пока номер мы подсказать не можем», — цитирует ura.ru представителя мэрии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за неисправности автобуса получила сильные ожоги маленькая девочка. По сообщениям пассажиров, которые опубликовали информацию в телеграм-канале «Тюмень с огоньком», во время поездки из печки полился антифриз.

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