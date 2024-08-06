В Тюменской слободе появятся новые маршруты

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за неисправности автобуса получила сильные ожоги маленькая девочка. По сообщениям пассажиров, которые опубликовали информацию в телеграм-канале «Тюмень с огоньком», во время поездки из печки полился антифриз.