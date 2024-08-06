В Тюменской области выросла стоимость новостроек

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Как следует из данных аналитиков, прирост стоимости квадратного метра составил 2377 рублей. Этот показатель в Тюмени сейчас ранен 136,8 тысяч рублей.
Отмечается, что квартиры бизнес — класса подешевели на 25 тысяч рублей. «Квадрат» в таком типе жилья обойдется, в среднем, в 220,7 тысяч рублей.
Самые дорогие квартиры продаются в Тюмени и Ялуторовске. Самые дешёвые — в Ишиме и Тобольске.
Ранее «Наш город» сообщал, что правительству России следует найти замену экскроу-счетам в условиях отмены программы субсидирования рынка жилья. В противном случае рынок недвижимости ждет повторение китайского сценария — он рухнет. Такое мнение высказал глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.