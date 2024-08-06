В Тюменской области начинается прием заявлений на выплату за школьную форму

Posted 6 августа, 12:32
Published 6 августа, 12:32
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Выплату за 2024 год можно получить до конца года, в последующем за выплатой можно обращаться в течение всего года.
Выплата будет предоставляться 1 раз в календарном году на каждого школьника из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области (в 2024 году — 16 844 рубля).
Напомним, с 2024 года право на меры социальной поддержки имеют многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей с учетом детей в возрасте до 23-х лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.
Размер выплаты в Тюменской области в 2024 году составит 14 989 рублей (размер величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области на дату обращения за назначением выплаты).
Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий в Тюменской области.
Подать заявление можно начиная с 11 августа через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.
Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, выплата предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.
За дополнительной информацией можно обращаться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, органы социальной защиты населения по месту жительства, официальные страницы департамента социального развития Тюменской области.
Напомним, данная мера поддержки введена по Указу Президента России Владимира Путина. 11 августа 2024 года вступает в силу постановление Правительства Тюменской области, которым утвержден порядок предоставления этой выплаты в нашем регионе.