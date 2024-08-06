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Posted 6 августа, 12:32

Published 6 августа, 12:32

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Тюменской области начинается прием заявлений на выплату за школьную форму

В Тюменской области начинается прием заявлений на выплату за школьную форму

6 августа 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
С этого года в Тюменской области многодетным родителям компенсируют стоимость школьной формы. Оформить соответствующее заявление они могут с 11 августа. О том как это сделать, рассказали в региональном департаменте соцразвития.

Выплату за 2024 год можно получить до конца года, в последующем за выплатой можно обращаться в течение всего года.

Выплата будет предоставляться 1 раз в календарном году на каждого школьника из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области (в 2024 году — 16 844 рубля).

Напомним, с 2024 года право на меры социальной поддержки имеют многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей с учетом детей в возрасте до 23-х лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.

Размер выплаты в Тюменской области в 2024 году составит 14 989 рублей (размер величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области на дату обращения за назначением выплаты).

Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий в Тюменской области.

Подать заявление можно начиная с 11 августа через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, выплата предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.

За дополнительной информацией можно обращаться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, органы социальной защиты населения по месту жительства, официальные страницы департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, данная мера поддержки введена по Указу Президента России Владимира Путина. 11 августа 2024 года вступает в силу постановление Правительства Тюменской области, которым утвержден порядок предоставления этой выплаты в нашем регионе.

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