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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов

В Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов — когда?

6 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов

В Тюмени в субботу, 10 августа, будет перекрыто движение на улице Лесопарковой от дома №9 до пересечения с улицей Домостроителей. Об этом проинформировали в администрации города.

Движение транспорта на улице Лесопарковой от дома №9 до пересечения с улицей Домостроителей, по информации администрации Тюмени, будет перекрыто в предстоящую субботу, 10 августа.

В этот день пройдет XXXVII «велогонка-критериум» на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Усламина (российский гоночный велосипедист, участвовавший в Тур де Франс в 1990 году).

Из-за проведения спортивного мероприятия будет изменена схема движения четырех автобусных маршрутов — № 1д, 1к, 41, 84. Перекрытый участок будут объезжать, а посадка и высадка тюменцев будет осуществляться на остановках по маршрутам объезда.

Стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает с 2025 года
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Ранее «Наш город» писал о том, что стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает со следующего года.

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