В Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов — когда?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Движение транспорта на улице Лесопарковой от дома №9 до пересечения с улицей Домостроителей, по информации администрации Тюмени, будет перекрыто в предстоящую субботу, 10 августа.
В этот день пройдет XXXVII «велогонка-критериум» на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Усламина (российский гоночный велосипедист, участвовавший в Тур де Франс в 1990 году).
Из-за проведения спортивного мероприятия будет изменена схема движения четырех автобусных маршрутов — № 1д, 1к, 41, 84. Перекрытый участок будут объезжать, а посадка и высадка тюменцев будет осуществляться на остановках по маршрутам объезда.
Ранее «Наш город» писал о том, что стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает со следующего года.