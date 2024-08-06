Том Круз примет участие в закрытии Олимпиады-2024

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Портал newkhakasiya.online сообщает, что после того, как актер выполнит свой трюк, зрители увидят на экранах видеоролик, подготовленный заранее. В нём звезда «Топ Гана» на самолете отправится из Парижа в США, где состоится следующая Олимпиада в 2028 году. В конце ролика Круз спрыгнет с самолета и на парашюте приземлится в Голливуде. Отмечается, что записан ролик был ещё марте.
Сам Том Круз не раз отмечал, что к услугам дублеров прибегает нечасто и любит сам выполнять многие трюки. Не так давно актер получил травму на съемочной площадке. Предполагается, что он участвовал в съемках новой части знаменитой серии «Миссия невыполнима». Также известно, что в первой части франшизы трюк с дверью взлетающего самолета актер исполнял сам.