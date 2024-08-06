Том Круз примет участие в закрытии Олимпиады-2024

Портал newkhakasiya.online сообщает, что после того, как актер выполнит свой трюк, зрители увидят на экранах видеоролик, подготовленный заранее. В нём звезда «Топ Гана» на самолете отправится из Парижа в США, где состоится следующая Олимпиада в 2028 году. В конце ролика Круз спрыгнет с самолета и на парашюте приземлится в Голливуде. Отмечается, что записан ролик был ещё марте.