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Том Круз примет участие в закрытии Олимпиады-2024

Том Круз примет участие в закрытии Олимпиады-2024

6 августа 2024, 09:30
Фото: zastavki.com
На закрытии Олимпийских игр в Париже планируется эффектный трюк в исполнении 62-летнего актера Тома Круза. Звезда боевиков спустится по веревке с крыши «Стад де Франс», держа в руках олимпийское знамя.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что после того, как актер выполнит свой трюк, зрители увидят на экранах видеоролик, подготовленный заранее. В нём звезда «Топ Гана» на самолете отправится из Парижа в США, где состоится следующая Олимпиада в 2028 году. В конце ролика Круз спрыгнет с самолета и на парашюте приземлится в Голливуде. Отмечается, что записан ролик был ещё марте.

Сам Том Круз не раз отмечал, что к услугам дублеров прибегает нечасто и любит сам выполнять многие трюки. Не так давно актер получил травму на съемочной площадке. Предполагается, что он участвовал в съемках новой части знаменитой серии «Миссия невыполнима». Также известно, что в первой части франшизы трюк с дверью взлетающего самолета актер исполнял сам.

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