Специалисты УСТЭК рассказали о происшествии на улице Олимпийской в Тюмени

Деятельность осуществляется подрядчиком согласно утвержденного проекта и в соответствие со Сводным годовым планом. Срок ремонтных работ — с 27 мая по 15 октября текущего года. Ответственность за качество исполнения, а также за безопасность на строительном объекте в период ремонта несет подрядчик. В данный момент УСТЭК выясняет обстоятельства происшествия.