Специалисты УСТЭК рассказали о происшествии на улице Олимпийской в Тюмени

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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5 августа 2024 года в Тюмени на участке в районе домов 12, 12а, 20а, 22, 34, 46 по улице Олимпийской случилось происшествие с падением остановочного павильона. На сегодняшний день силами подрядной организации ведутся работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения.
Деятельность осуществляется подрядчиком согласно утвержденного проекта и в соответствие со Сводным годовым планом. Срок ремонтных работ — с 27 мая по 15 октября текущего года. Ответственность за качество исполнения, а также за безопасность на строительном объекте в период ремонта несет подрядчик. В данный момент УСТЭК выясняет обстоятельства происшествия.