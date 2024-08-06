nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Специалисты УСТЭК рассказали о происшествии на улице Олимпийской в Тюмени

Специалисты УСТЭК рассказали о происшествии на улице Олимпийской в Тюмени

6 августа 2024, 11:53
Фото: 1MI
В УСТЭК рассказали подробности инцидента, произошедшего на объекте капитального ремонта теплосетей по улице Олимпийской в Тюмени.

5 августа 2024 года в Тюмени на участке в районе домов 12, 12а, 20а, 22, 34, 46 по улице Олимпийской случилось происшествие с падением остановочного павильона. На сегодняшний день силами подрядной организации ведутся работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения.

Деятельность осуществляется подрядчиком согласно утвержденного проекта и в соответствие со Сводным годовым планом. Срок ремонтных работ — с 27 мая по 15 октября текущего года. Ответственность за качество исполнения, а также за безопасность на строительном объекте в период ремонта несет подрядчик. В данный момент УСТЭК выясняет обстоятельства происшествия.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#УСТЭК#Безопасность#Подрядчик
Подпишитесь
Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?
Сегодня, 09:49
Обесчеловечивание труда. Почему на тюменских предприятиях гибнут рабочие?
Сегодня, 07:07
Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?
Сегодня, 10:21
Квартира в центре или хорошая машина? Почему авто в Тюмени стали дороже жилья?
Сегодня, 09:52
Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?
Сегодня, 08:13
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 05:52