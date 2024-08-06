Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются грозы и сильный ветер

В Тюмени 6 августа ожидаются дожди и +22

На юге Тюменской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают грозы и дожди в течение дня, в утренние часы туман. Днем столбики термометров покажут +25…+20, в вечерние часы опустятся до +11…+16. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с.