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В Тюмени 6 августа ожидаются дожди и +22

Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются грозы и сильный ветер

6 августа 2024, 01:04
Фото: 1MI

В Тюмени 6 августа ожидаются дожди и +22

На юге Тюменской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают грозы и дожди в течение дня, в утренние часы туман. Днем столбики термометров покажут +25…+20, в вечерние часы опустятся до +11…+16. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с.

В Тюмени 6 августа синоптики переменную облачность, дождь в течение дня. Утром термометры покажут +17…+20, днем воздух прогреется до +20…+22, в вечернее время суток температура воздуха составит +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:47, закат в 20:41, продолжительность дня 15 часов 54 минуты.

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В Тобольске 6 августа синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, утром температура воздуха составит +16…+22, в дневные часы термометры покажут +21…+22, ночью ожидается +16…+18. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:31, закат в 20:35, продолжительность дня 16 часов 4 минуты.

В Ишиме 6 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и дожди. Утром ожидается +17…+20, днем потеплее до +22…+21, в вечерние часы температура воздуха составит +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:36, закат в 20:20, продолжительность дня 15 часов 44 минуты.

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