Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются грозы и сильный ветер

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
В Тюмени 6 августа синоптики переменную облачность, дождь в течение дня. Утром термометры покажут +17…+20, днем воздух прогреется до +20…+22, в вечернее время суток температура воздуха составит +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:47, закат в 20:41, продолжительность дня 15 часов 54 минуты.
В Тобольске 6 августа синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, утром температура воздуха составит +16…+22, в дневные часы термометры покажут +21…+22, ночью ожидается +16…+18. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:31, закат в 20:35, продолжительность дня 16 часов 4 минуты.
В Ишиме 6 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и дожди. Утром ожидается +17…+20, днем потеплее до +22…+21, в вечерние часы температура воздуха составит +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:36, закат в 20:20, продолжительность дня 15 часов 44 минуты.