Психолог МОЦОМД Урсул рассказала о плюсах соцсетей для подростков

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Она напомнила, что в Сети можно самовыражаться и развивать уверенность, хоть зачастую родители и педагоги опасаются возможного негативного влияния интернета на детскую психику, сообщает 360.ru.
По словам Урсул, подростки расширяют знания, пользуясь соцсетями. Вместе с тем интернет может навредить неокрепшим умам.
«Одной из серьезных проблем является кибербуллинг, который может вызывать у подростков чувство тревоги, депрессии и способствуют развитию низкой самооценки», — напомнила она.
Психолог предупредила — чрезмерное увлечение соцсетями способно оторвать подростков от реальных встреч. Это ударит по их навыкам общения и социальному развитию. Чтобы избежать нежелательных последствий, в МОЦОМД порекомендовали родителям чаше проводить время с детьми и больше разговаривать с ними.