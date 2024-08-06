Психолог МОЦОМД Урсул рассказала о плюсах соцсетей для подростков

Психолог предупредила — чрезмерное увлечение соцсетями способно оторвать подростков от реальных встреч. Это ударит по их навыкам общения и социальному развитию. Чтобы избежать нежелательных последствий, в МОЦОМД порекомендовали родителям чаше проводить время с детьми и больше разговаривать с ними.