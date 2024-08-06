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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Психолог МОЦОМД Урсул рассказала о плюсах соцсетей для подростков

6 августа 2024, 05:23
Социальные сети помогают подросткам поддерживать контакты с друзьями и родственниками, а также находить группы по интересам, рассказала медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Ирина Урсул.

Она напомнила, что в Сети можно самовыражаться и развивать уверенность, хоть зачастую родители и педагоги опасаются возможного негативного влияния интернета на детскую психику, сообщает 360.ru.

По словам Урсул, подростки расширяют знания, пользуясь соцсетями. Вместе с тем интернет может навредить неокрепшим умам.

«Одной из серьезных проблем является кибербуллинг, который может вызывать у подростков чувство тревоги, депрессии и способствуют развитию низкой самооценки», — напомнила она.

Психолог предупредила — чрезмерное увлечение соцсетями способно оторвать подростков от реальных встреч. Это ударит по их навыкам общения и социальному развитию. Чтобы избежать нежелательных последствий, в МОЦОМД порекомендовали родителям чаше проводить время с детьми и больше разговаривать с ними.

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