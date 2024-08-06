Мать участника СВО попросила Александра Моора помочь с благоустройством ее жилья

Posted 6 августа, 13:13
Published 6 августа, 13:13
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Как оказалось, Елизавета Певнева занимает половину двухквартирного частного дома. Здание построено давно и современных коммунальных удобств в нем не было предусмотрено, а тем временем женщине из-за возраста и болезней стало трудно справляться со всеми ежедневными бытовыми хлопотами.
«Принял решение помочь Елизавете Валентиновне. Из областного бюджета на благоустройство жилого помещения выделим 240 тысяч рублей. Поручил главе Ярковского района взять все работы на контроль», — пояснил губернатор.
Личные приемы жителей области Александр Моор проводит ежемесячно — в очном или дистанционном форматах. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.
Стоит отметить, что тюменцы часто обращаются за содействием в решении как личных проблем, так и общественных инициатив. К примеру, недавно жители деревни Тарханы того же Ярковского района попросили главу региона поставить мемориал героям Великой Отечественной войны.