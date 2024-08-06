Мать участника СВО попросила Александра Моора помочь с благоустройством ее жилья

Пенсионерка из села Яркова обратилась на прием к губернатору Александру Моору с просьбой помочь благоустроить ее дом. Сельчанка, сын которой в настоящее время служит на СВО, проживает одна и провести удобства в жилье ей не по силам. Историей тюменки поделился в своих соцсетях глава региона.