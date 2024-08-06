nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 13:13

Published 6 августа, 13:13

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Мать участника СВО попросила Александра Моора помочь с благоустройством ее жилья

Мать участника СВО попросила Александра Моора помочь с благоустройством ее жилья

6 августа 2024, 13:13
Фото: nashgorod.ru
Пенсионерка из села Яркова обратилась на прием к губернатору Александру Моору с просьбой помочь благоустроить ее дом. Сельчанка, сын которой в настоящее время служит на СВО, проживает одна и провести удобства в жилье ей не по силам. Историей тюменки поделился в своих соцсетях глава региона.
Фото: скрин из тг Александра Моора

Как оказалось, Елизавета Певнева занимает половину двухквартирного частного дома. Здание построено давно и современных коммунальных удобств в нем не было предусмотрено, а тем временем женщине из-за возраста и болезней стало трудно справляться со всеми ежедневными бытовыми хлопотами.

«Принял решение помочь Елизавете Валентиновне. Из областного бюджета на благоустройство жилого помещения выделим 240 тысяч рублей. Поручил главе Ярковского района взять все работы на контроль», — пояснил губернатор.

Личные приемы жителей области Александр Моор проводит ежемесячно — в очном или дистанционном форматах. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.

Стоит отметить, что тюменцы часто обращаются за содействием в решении как личных проблем, так и общественных инициатив. К примеру, недавно жители деревни Тарханы того же Ярковского района попросили главу региона поставить мемориал героям Великой Отечественной войны.

В тюменском селе поставят памятник Герою Советского Союза Анвару Калиеву
Узнать подробнее
Читайте также:
Александр Моор дал поручения по итогам личного приема жителей Ишимского районаВ правительстве РФ отметили высокие темпы работы Тюменской области по нацпроектамЧетыре моста в Тюменской области отремонтируют в 2024 году в рамках нацпроектаАлександр Моор: реализация нацпроектов в регионе идет в плановом режиме
Александр Моор: новую поликлинику в Ишиме планируется сдать весной 2026 года
Узнать подробнее
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
Вчера, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
Вчера, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
Вчера, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
Вчера, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Сегодня, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Сегодня, 04:07