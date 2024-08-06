Ливневки не справились: улицы Тобольска уходят под воду после сильных дождей. ФОТО

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жители Тобольска показывают затопленные после продолжительных дождей городские улицы в социальных сетях. Например, фотографии появились в сообществе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
Жители уверены, что проблема такого сильного подтопления кроется в ливневках.
— Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина? —задается вопросом Татьяна Суслова.
— Такой аномалии я еще не видел. В Тобольске бывало, но не до такой степени, — заметил другой пользователь.
— Первый год такое, но самое интересное, что это случилось после того, как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось? — написала местная жительница Ольга Плеханова.
Ранее мы писали о том, что в затопленных городах Челябинской области ждут помощь из Тюмени. Тюменцы будут оказывать помощь по откачке воды из жилых домов городе Коркино и просушке зданий.