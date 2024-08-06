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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Улицы Тобольска уходят под воду после сильных дождей

Ливневки не справились: улицы Тобольска уходят под воду после сильных дождей. ФОТО

6 августа 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

Улицы Тобольска уходят под воду после сильных дождей

Тобольск уходит под воду после дождей. Жители делятся фотографиями затопленных участков, предполагая, что всему виной неисправные ливневки.

Жители Тобольска показывают затопленные после продолжительных дождей городские улицы в социальных сетях. Например, фотографии появились в сообществе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители уверены, что проблема такого сильного подтопления кроется в ливневках.

Затопленный ТобольскЗатопленный Тобольск
— Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина? —задается вопросом Татьяна Суслова.
— Такой аномалии я еще не видел. В Тобольске бывало, но не до такой степени, — заметил другой пользователь.
— Первый год такое, но самое интересное, что это случилось после того, как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось? — написала местная жительница Ольга Плеханова.
В затопленных городах Челябинской области ждут помощь из Тюмени
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Ранее мы писали о том, что в затопленных городах Челябинской области ждут помощь из Тюмени. Тюменцы будут оказывать помощь по откачке воды из жилых домов городе Коркино и просушке зданий.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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