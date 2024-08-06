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Губернатор Моор продлил действие документа о передаче полномочий Вахрина

Губернатор Моор продлил действие документа о передаче полномочий Вахрина

6 августа 2024, 03:41
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил до 6 ноября 2024 года срок действия постановления, согласно которому обязанности арестованного замгубернатора Вячеслава Вахрина временно приостанавливаются.
Сюжет
Суд

Его полномочия в настоящее время перераспределены между замгубернатора Сергеем Шустовым, вице-губернатором Андреем Пантелеевым, замгубернатора Павлом Белявским.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста подозреваемого во взяточничестве чиновника до 6 ноября 2024 года. На данный момент Вячеслав Вахрин и второй фигурант дела Алексей Гоцык находятся в СИЗО.Свою вину они отрицают.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Александр Моор#Взятки#Полномочия
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