Губернатор Моор продлил действие документа о передаче полномочий Вахрина

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста подозреваемого во взяточничестве чиновника до 6 ноября 2024 года. На данный момент Вячеслав Вахрин и второй фигурант дела Алексей Гоцык находятся в СИЗО.Свою вину они отрицают.