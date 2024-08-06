Дальнобойный беспредел! Водители грузовиков отравляют жизнь в одном из ЖК Тюмени

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Информацию о скандале передает портал URA.RU. По рассказам местных жителей, парковка в «Заречном» большая, этим и начали пользоваться водители грузовиков, оставляя машины на весь день или даже на несколько дней.
При этом в попытках побороться с дальнобойщиками, сталкиваются местные с агрессией и оскорблениями. По словам водителей грузовиков, они никому не мешают.
Отметим, что по действующим в России ПДД, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена.