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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Водители грузовиков отравляют жизнь в жилом комплексе Заречный в Тюмени

Дальнобойный беспредел! Водители грузовиков отравляют жизнь в одном из ЖК Тюмени

6 августа 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

Водители грузовиков отравляют жизнь в жилом комплексе Заречный в Тюмени

В ЖК Заречный назревает скандал. Местные жители жалуются на дальнобойщиков и таксистов, которые заполонили местную парковку. В попытках сделать им замечание — получают в ответ тюменцы агрессию и маты.

Информацию о скандале передает портал URA.RU. По рассказам местных жителей, парковка в «Заречном» большая, этим и начали пользоваться водители грузовиков, оставляя машины на весь день или даже на несколько дней.

При этом в попытках побороться с дальнобойщиками, сталкиваются местные с агрессией и оскорблениями. По словам водителей грузовиков, они никому не мешают.

Отметим, что по действующим в России ПДД, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена.

И еще одна. В Тюмени очередную городскую парковку сделают платной
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Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени появятся еще несколько платных парковок.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Парковка#Платная парковка
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