В Тюменской области растет спрос на ипотеку на частные дома

Еще один аргумент в пользу ИЖС — возможность оформить ипотеку на строительство частного дома с подрядчиком через эскроу-счет. Такая модель позволяет защитить интересы покупателей: если подрядчик не сдаст дом вовремя, средства со счёта будут возвращены заемщику для погашения кредита.