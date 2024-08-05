В Тюменской области растет спрос на ипотеку на частные дома

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В первом полугодии 2024 года пик спроса на ипотеку на ИЖС пришелся на март — тогда каждый второй ипотечный кредит в регионе выдавался под строительство собственного дома.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Интерес населения к сегменту ИЖС продолжит расти. После окончания действия программы „Господдержка 2020“, а также изменений, внесенных в другие льготные программы, ипотека на строительство собственного жилого дома стала одной из самых доступных. Если Семейная ипотека в своем стандартом виде доступна только для семей с детьми до 6 лет, то для ипотеки на ИЖС такого ограничения нет: в рамках программы „Семейная ипотека“ можно получить кредит на строительство своего дома по льготной ставке семьям с двумя и более детьми до 18 лет».
Еще один аргумент в пользу ИЖС — возможность оформить ипотеку на строительство частного дома с подрядчиком через эскроу-счет. Такая модель позволяет защитить интересы покупателей: если подрядчик не сдаст дом вовремя, средства со счёта будут возвращены заемщику для погашения кредита.
Узнать больше про ипотеку на строительство жилого дома можно на сайте Сбера.