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В Тюменской области растет спрос на ипотеку на частные дома

В Тюменской области растет спрос на ипотеку на частные дома

5 августа 2024, 11:47
Фото: пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KEhz8
Рост спроса на индивидуальное жилищное строительство зафиксировал Сбербанк в Тюмени. Если в первом полугодии 2023 года доля ИЖС составляла 11% от общего числа ипотечных сделок, то за аналогичный период 2024 года значение достигло 29%. Объем выданных кредитов на ИЖС составил 30 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года пик спроса на ипотеку на ИЖС пришелся на март — тогда каждый второй ипотечный кредит в регионе выдавался под строительство собственного дома.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Интерес населения к сегменту ИЖС продолжит расти. После окончания действия программы „Господдержка 2020“, а также изменений, внесенных в другие льготные программы, ипотека на строительство собственного жилого дома стала одной из самых доступных. Если Семейная ипотека в своем стандартом виде доступна только для семей с детьми до 6 лет, то для ипотеки на ИЖС такого ограничения нет: в рамках программы „Семейная ипотека“ можно получить кредит на строительство своего дома по льготной ставке семьям с двумя и более детьми до 18 лет».

Еще один аргумент в пользу ИЖС — возможность оформить ипотеку на строительство частного дома с подрядчиком через эскроу-счет. Такая модель позволяет защитить интересы покупателей: если подрядчик не сдаст дом вовремя, средства со счёта будут возвращены заемщику для погашения кредита.

Узнать больше про ипотеку на строительство жилого дома можно на сайте Сбера.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Сбербанк#Ипотека#ИЖС#Строительство дома
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