В Тюменской области обновят асфальт на участке дороги Абатское — Викулово

Posted 5 августа, 13:24
Published 5 августа, 13:24
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Работы проводятся в рамках государственного контракта по ремонту автомобильных дорог областного значения.
Еще одна бригада Абатского ДРСУ трудится на региональной дороге Абатское — Маслянка. Протяженность отремонтированного участка составит 2,3 км.
«Именно благодаря национальному проекту „Безопасные качественные автомобильные дороги“ стало больше возможностей ежегодно улучшать дорожную инфраструктуру в нашем муниципалитете», — прокомментировал глава Абатского района Игорь Васильев.