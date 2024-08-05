В Тюменской области обновят асфальт на участке дороги Абатское — Викулово

В Абатском районе продолжается ремонт дороги регионального значения. В настоящее время подрядчик завершает укладку нового асфальта на участке трассы между селами Быструха и Ощепково. Всего здесь будет обновлено 5,5 км дороги, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

Работы проводятся в рамках государственного контракта по ремонту автомобильных дорог областного значения. Еще одна бригада Абатского ДРСУ трудится на региональной дороге Абатское — Маслянка. Протяженность отремонтированного участка составит 2,3 км. «Именно благодаря национальному проекту „Безопасные качественные автомобильные дороги“ стало больше возможностей ежегодно улучшать дорожную инфраструктуру в нашем муниципалитете», — прокомментировал глава Абатского района Игорь Васильев.