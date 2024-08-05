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Posted 5 августа, 12:41

Published 5 августа, 12:41

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В Тюмени выбрали организации с самой высокой социальной эффективностью

В Тюмени выбрали организации с самой высокой социальной эффективностью

5 августа 2024, 12:41
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области подведи итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом году жюри оценивало участников в 17 номинациях. Особое внимание было уделено работе с семьями, сообщает областной дептруда.

Специальное внимание уделялось номинациям, поощряющим благополучие работников-многодетных родителей и их детей, а также созданию лучших условий для работников с семейными обязанностями в организациях различных сфер деятельности.

Семь организаций Тюменской области, занявших первые места на региональном этапе, были отобраны для участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет в дистанционном формате в декабре текущего года.

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года Министерством труда и социальной защиты РФ. Тюменские организации традиционно успешно участвуют в этом конкурсе и регулярно получают заслуженные награды.

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