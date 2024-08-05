В Тюмени выбрали организации с самой высокой социальной эффективностью

Posted 5 августа, 12:41
Published 5 августа, 12:41
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Специальное внимание уделялось номинациям, поощряющим благополучие работников-многодетных родителей и их детей, а также созданию лучших условий для работников с семейными обязанностями в организациях различных сфер деятельности.
Семь организаций Тюменской области, занявших первые места на региональном этапе, были отобраны для участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет в дистанционном формате в декабре текущего года.
Конкурс проводится ежегодно с 2000 года Министерством труда и социальной защиты РФ. Тюменские организации традиционно успешно участвуют в этом конкурсе и регулярно получают заслуженные награды.