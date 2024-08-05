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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Съемки в Тюмени «Звездных войн» оказались фейком

В Тюмени снимают новый фильм «Звездные войны»: правда или фейк?

5 августа 2024, 12:50
Фото: disgustingmen.com
Съемки в Тюмени «Звездных войн» оказались фейком

Съемки в Тюмени «Звездных войн» заинтересовали жителей города

По улицам Тюмени прошлась колонна штурмовиков во главе с Дартом Вейдером. Горожанам сообщали, что в столице региона снимают собственную версию знаменитых «Звездных войн». Правда ли в Тюмени решились на такой масштабный проект?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

По тюменским СМИ в преддверии выхода штурмовиков на улицы разослали предупреждение о съемках фильма. Организаторы сообщали, что в России нет правообладателя, который имеет права на франшизу, а потому креативщики решили этим воспользоваться.

Однако, как выяснилось, никакого фильма не будет. Произошедшее оказалось пиар-ходом одной из местных строительных фирм.

«Буквально за несколько дней мы согласовали все вопросы со съемочной бригадой. Нам выделили время, реквизит и актеров. Наша команда при поддержке Дарта Вейдера и его свиты вышли на улицы города, направляясь в офисы наших друзей по отрасли», — сообщил девелопер.

Отметим, что пиарщики компании даже создали сайт со ссылкой на популярный видеохостинг, чтобы их заявления выглядели убедительно.

Съемки в Тюмени «Звездных войн» оказались фейком
Видео: disgustingmen.com

Ранее «Наш город» сообщал о том, что вместо фейковых «Звездных войн» тюменцы могут посмотреть в местных кинотеатрах самый ожидаемый блокбастер «Марвел» — фильм «Дедпул и Росомаха»

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