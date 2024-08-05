В Тюмени снимают новый фильм «Звездные войны»: правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
По тюменским СМИ в преддверии выхода штурмовиков на улицы разослали предупреждение о съемках фильма. Организаторы сообщали, что в России нет правообладателя, который имеет права на франшизу, а потому креативщики решили этим воспользоваться.
Однако, как выяснилось, никакого фильма не будет. Произошедшее оказалось пиар-ходом одной из местных строительных фирм.
«Буквально за несколько дней мы согласовали все вопросы со съемочной бригадой. Нам выделили время, реквизит и актеров. Наша команда при поддержке Дарта Вейдера и его свиты вышли на улицы города, направляясь в офисы наших друзей по отрасли», — сообщил девелопер.
Отметим, что пиарщики компании даже создали сайт со ссылкой на популярный видеохостинг, чтобы их заявления выглядели убедительно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что вместо фейковых «Звездных войн» тюменцы могут посмотреть в местных кинотеатрах самый ожидаемый блокбастер «Марвел» — фильм «Дедпул и Росомаха»