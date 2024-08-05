В Тюмени сегодня ожидаются грозы и туман

В Тюмени 5 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь в днем и вечером. Утром термометры покажут +15…+23, к полудню воздух прогреется до +24…+25, в темное время суток температура воздуха составит +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.