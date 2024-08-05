В Тюмени сегодня ожидаются грозы и туман

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В Тюмени 5 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь в днем и вечером. Утром термометры покажут +15…+23, к полудню воздух прогреется до +24…+25, в темное время суток температура воздуха составит +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:45, закат в 20:43, продолжительность дня 15 часов 58 минут.
В Тобольске 5 августа синоптики обещают кратковременные дожди в течение всего дня, облачную с прояснениями погоду. Утром +16…+23, днем до +24…+26, в вечерние часы ожидается +16…+18. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:29, закат в 20:37, продолжительность дня 16 часов 8 минут.
В Ишиме 5 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшие дожди в первой половине дня. Утром термометры покажут +15…+22, в обед поднимутся до +22…+25, в вечерние часы ожидается +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:34, закат в 20:22, продолжительность дня 15 часов 48 минут.