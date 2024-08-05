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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В массовом ДТП под Тюменью пострадали люди

В массовом ДТП под Тюменью пострадали люди

5 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
Сегодня, 5 августа, под Тюменью случился массовый дорожный инцидент. Подробности аварии «Нашему городу» озвучили в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

Три машины столкнулись на 32-м километре Ирбитского тракта из-за несоблюдения дистанции, сообщили изданию «Наш город» в региональной ГИБДД.

По имеющейся информации, столкнулись Шкода, ВАЗ 2110 и Скания.

— Причина аварии — несоблюдение дистанции. От удара один из автомобилей отбросило на встречную полосу. Пострадал 41-летний мужчина, у него травма груди, — прокомментировала нам начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени сбили 8-летнего велосипедиста
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сбили 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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