В массовом ДТП под Тюменью пострадали люди

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Три машины столкнулись на 32-м километре Ирбитского тракта из-за несоблюдения дистанции, сообщили изданию «Наш город» в региональной ГИБДД.
По имеющейся информации, столкнулись Шкода, ВАЗ 2110 и Скания.
— Причина аварии — несоблюдение дистанции. От удара один из автомобилей отбросило на встречную полосу. Пострадал 41-летний мужчина, у него травма груди, — прокомментировала нам начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сбили 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.