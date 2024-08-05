Тюменцев призвали записаться в многоборцы ГТО

ГТО — теперь хоть и признанный спорт, но все же, без какой-либо уникальной методики. Это, в первую очередь, комплекс упражнений. Сдается все по нормативам, после — присваиваются медали. Кроме турников, брусьев и других испытаний, включено в программу много чего другого. Плаванье, стрельба, а также присутствуют разные возрастные группы.