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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Тюменцев призвали записаться в многоборцы ГТО

Тюменцев призвали записаться в многоборцы ГТО

5 августа 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени открылась федерация спорта по ГТО. Еще созданный в советские времена вид спорта уже стал совсем забыт, но постепенно, его начали возрождать. А что он из себя представляет?

О том, что такое ГТО рассказывает портал «Вслух.ру». В целом, это комплекс упражнений, который направлен на всестороннее развитие физической силы человека. Поэтому сюда включают испытания на силу, выносливость, скорость, ловкость.

ГТО — расшифровывается как «Готов к труду и обороне» появилось еще в 70-х. На соревнованиях даже присваивали звание в мастера спорта.

В современной России отделения Федерации многоборья ГТО уже открыты в 39 регионах. Первые «Игры ГТО» состоялись в декабре 2020 года в Кисловодске на базе «Юг Спорт», в них приняли участие более 1000 атлетов из 32 регионов России.

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Нормативы

ГТО — теперь хоть и признанный спорт, но все же, без какой-либо уникальной методики. Это, в первую очередь, комплекс упражнений. Сдается все по нормативам, после — присваиваются медали. Кроме турников, брусьев и других испытаний, включено в программу много чего другого. Плаванье, стрельба, а также присутствуют разные возрастные группы.

Основные упражнения, вроде бега и турников входят в функциональный тест, он же включает в себя и навыки в гребле и координации. Например, прыжки на скакалке.

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На российском уровне федерация многоборья ГТО до конца года планирует ввести единую всероссиийскую спортивную классификацию, систему разрядов и судейские категории. Далее — создать единый ежегодный календарный план всех соревнований, оборудовать уличные площадки для этого вида спорта по всей стране, открыть арены многоборья ГТО в восьми федеральных округах, разработать собственное оборудование. Финансирование соревнований, инфраструктуры и персонала осуществляется на федеральном уровне.

Кроме того, ГТО до сих пор помогает некоторым школьникам при поступлении. Например, при сдачи всех нормативов на отлично, можно получить дополнительные баллы к экзаменам. В среднем, прибавляют около 10 баллов, а также присваивают звание либо кандидата, либо мастера спорта.

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#Александр Смирнов#Спорт#Нормы ГТО
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