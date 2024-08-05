«Росводоканал Тюмень» стал партнером семейного экофестиваля «Я-Планета»

Каждый участник игр и конкурсов получил подарки. Так, на память о встрече с активистами тюменского водоканала дети увезли раскраски, цветные карандаши, значки и полезные закладки. Кроме того, с волонтерами была достигнута договоренность о новых встречах, в рамках которых пройдут экологические уроки в школах и детских садах города.