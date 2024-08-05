«Росводоканал Тюмень» стал партнером семейного экофестиваля «Я-Планета»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Ни одна семья с детьми не обошла игровую площадку «Росводоканала». Дети с удовольствием и азартом ловили рыбу в мини-бассейне, танцевали под детские песни. Для юных модниц и модников волонтеры устроили бьюти-зону, где наносили аквагрим и переводные тату с животными и цветами.
Здорово, что предприятие выходит за рамки своей профессиональной деятельности и участвует в различных социальных проектах. Тюменский водоканал третий год подряд выступает партнером фестиваля «Я-Планета» и каждый раз волонтеры радуют и удивляют юных участников фестиваля. Они работают с душой, поэтому притягивают к себе детей и взрослых, — подчеркнула организатор фестиваля, руководитель центра развития внутреннего мира человека Вера Пахомчик.
Своими впечатлениями о мероприятии поделилась и ведущий инженер центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Кулакова. Она украсила аквагримом более 50 мальчишек и девчонок:
«С удовольствием провела этот день на природе в кругу детей. Такие мероприятия заряжают энергией, дарят яркие эмоции и радость, что, конечно, потом помогает нам в работе».
Каждый участник игр и конкурсов получил подарки. Так, на память о встрече с активистами тюменского водоканала дети увезли раскраски, цветные карандаши, значки и полезные закладки. Кроме того, с волонтерами была достигнута договоренность о новых встречах, в рамках которых пройдут экологические уроки в школах и детских садах города.