Первый в УрФО Тюменский центр профориентации отмечает 10-летний юбилей

За прошедшие 10 лет центр профессиональной ориентации посетили более 30 тысяч человек из Тюменской области, а также ребята из ХМАО, ЯНАО и соседних регионов. Каждый школьник прошел тестирование на выявление своих профессиональных склонностей и получил индивидуальную консультацию психолога. Гостями Центра были и представители предприятий и организаций из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга и делегация из США.