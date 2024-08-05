Первый в УрФО Тюменский центр профориентации отмечает 10-летний юбилей

Posted 5 августа, 12:36
Published 5 августа, 12:36
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
За прошедшие 10 лет центр профессиональной ориентации посетили более 30 тысяч человек из Тюменской области, а также ребята из ХМАО, ЯНАО и соседних регионов. Каждый школьник прошел тестирование на выявление своих профессиональных склонностей и получил индивидуальную консультацию психолога. Гостями Центра были и представители предприятий и организаций из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга и делегация из США.
Идея создания этого уникального проекта родилась из осознания важности ранней профориентации для школьников. Ведь выбор профессии — это не просто выбор учебного заведения, это выбор жизненного пути. Команда специалистов, психологов, профориентаторов и работодателей кропотливо работала над концепцией центра, стремясь создать максимально эффективный проект. Руководил проектом Сергей Александрович Кабанов, который с 2008 по 2017 годы возглавлял департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Ключевым элементом центра являются профориентационные модули, посвященные различным сферам экономики региона: «Здравоохранение», «Нефтегазодобывающая сфера», «Химическая промышленность», «Строительство», «Общественное питание», «Силовые ведомства», «ЖКХ», «Транспортно-логистический комплекс».
Например, нефтегазодобывающая сфера является ключевой для региона, и представлена модулем, где школьники могут узнать о технологиях добычи и переработки нефти и газа, а также о различных профессиях, востребованных в этой отрасли.
Особой популярностью среди посетителей центра пользуются специальные тренажеры, которые позволяют ненадолго «примерить профессию» различных специалистов: прочувствовать работу пилота самолета, ощутить ответственность за управление железнодорожным составом или освоить базовые медицинские навыки.
Кроме экскурсий по модулям, специалисты центра ежегодно проводят различные тренинги, консультации, акции: «Моя профессия — мое будущее», «Старт к успеху», «Летний лагерь — территория профориентации», «Календарь профессий», «Неделя без турникетов», «Экскурс в профессию», «Дни семьи», «Родина моя».
За десять лет работы центр стал настоящим «путешествием в мир профессий» для тысяч школьников. Благодаря специалистам центра, многие смогли найти свое призвание и сделать осознанный выбор будущей профессии.
Подробнее узнать о профориентационных акциях и проектах можно у специалистов Кадрового центра «Работа России» по телефону: +7 (3452) 27-31-18, доб. 520, 521.