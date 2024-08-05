Гендиректор РЭО Буцаев сообщил о промежуточных итогах реформы РОП

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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Updated Сегодня, 12:57
Напомним, что законодательная инициатива начала действовать с 1 января 2024 года.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, реформа РОП по факту началась еще до того, как вступил в силу закон о РОП. Работа над этим документом продолжалась более двух лет. К разработке законопроекта были привлечены эксперты в области экологии, общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, специалисты из разных отраслей. После принятия документа РЭО совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ подготовили 15 нормативно-правовых документов, которые регулируют систему РОП. Буцаев отметил, что некоторые из производителей упаковки уже начали развивать собственные мощности для ее утилизации, что стало примером быстрого и непосредственного эффекта реформы. По словам главы РЭО, одним из источников финансирования циркулярной экономики в России станут новые ставки экосбора. Их не пересматривали с 2015 года, передает newsnn.ru.
Подготовленные РЭО и Минприроды законопроекты утверждают новый перечень товаров РОП, требования к ведению реестра утилизаторов, конвертер кодов, новые правила предоставления отчетности для производителей, импортеров и утилизаторов, новую форму акта утилизации и поправки в положение о Единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), а также в положение об эксперименте для импортеров. Помимо этого, правовые акты определяют методику расчета ставок экосбора.
В рамках реформы был сформирован реестр, в котором содержатся данные об утилизаторах. Без этого реестра невозможно будет достичь исполнения нормативов РЭО и предоставлять отчет о проведенной утилизации. В настоящее время РЭО ведет сбор информации от предприятий-утилизаторов, постоянно дополняя реестр. Стоит отметить, что в него могут быть включены только те предприятия, которые смогли подтвердить свои мощности.
По словам Дениса Буцаева, заявления на включение в реестр поступили от 500 предприятий. По тридцати пяти из них были проведены выездные оценки с участием специалистов компании.
РЭО разработал электронную торговую площадку, через которую можно проводить сделки по купле и продаже вторичных ресурсов и вторичного сырья. Кроме этого, платформа позволяет производить заказ услуг по утилизации отходов у включенных в реестр утилизаторов компаний, прошедших верификацию. На данный момент количество зарегистрированных в реестре участников приближается к 2,5 тысячи.
В РЭО рассказали, что в рамках реформы РОП планируется введение ответственности за переработку производимой упаковки. Так, в 2025 году производитель будет нести ответственность за 55% своей упаковки, в 2026 году — за 75%, а с 2027 года — за 100%. Помимо этого, ставки экологического сбора для различных видов отходов от использования товаров увеличатся впервые с 2015 года.