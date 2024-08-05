Гендиректор РЭО Буцаев сообщил о промежуточных итогах реформы РОП

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, реформа РОП по факту началась еще до того, как вступил в силу закон о РОП. Работа над этим документом продолжалась более двух лет. К разработке законопроекта были привлечены эксперты в области экологии, общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, специалисты из разных отраслей. После принятия документа РЭО совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ подготовили 15 нормативно-правовых документов, которые регулируют систему РОП. Буцаев отметил, что некоторые из производителей упаковки уже начали развивать собственные мощности для ее утилизации, что стало примером быстрого и непосредственного эффекта реформы. По словам главы РЭО, одним из источников финансирования циркулярной экономики в России станут новые ставки экосбора. Их не пересматривали с 2015 года, передает newsnn.ru.