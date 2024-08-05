Его убила политика. Насколько губительна блокировка Youtube?

Интересно и то, что особо блокировки не боится и владелец хостинга — компания Гугл. Хотя, если покопаться, то все становится очевидно. Ютуб в России для гугла — рудимент, он не нужен корпорации работает, просто потому что. Рекламу на хостинге в РФ гугл не транслирует еще с начала СВО, а значит, никакого дохода она не приносит. И, как можно заметить, корпорация прекрасно себя чувствует и без российского рынка, что, видимо, очень сильно не устраивает власти страны. Возможно, даже больше, чем неисполнение законов РФ.