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Его убила политика. Насколько губительна блокировка Youtube?

Его убила политика. Насколько губительна блокировка Youtube?

5 августа 2024, 08:52
Фото: yourstory.global
Средняя аудитория Ютуба в России — под 100 миллионов человек. Подавляющее большинство населения страны. Для многих хостинг стал чем-то вроде замены телевизора. Его смотрели и семьей, и в одиночестве, при этом, ориентируясь на развлекательный контент. Этого ли испугалась власть России?

Блокировка Ютуба, судя по всему, теперь — вопрос времени. Работать без сторонних сервисов он уже не может на большинстве провайдеров, поскольку в вопросе блокировки Роскомнадзор подсуетился заранее — крупные поставщики просто обязаны глушить работу хостинга, хотя, провайдеры поменьше обошли эту участь — у них с ютубом проблем нет.

Чего боится Google?

Интересно и то, что особо блокировки не боится и владелец хостинга — компания Гугл. Хотя, если покопаться, то все становится очевидно. Ютуб в России для гугла — рудимент, он не нужен корпорации работает, просто потому что. Рекламу на хостинге в РФ гугл не транслирует еще с начала СВО, а значит, никакого дохода она не приносит. И, как можно заметить, корпорация прекрасно себя чувствует и без российского рынка, что, видимо, очень сильно не устраивает власти страны. Возможно, даже больше, чем неисполнение законов РФ.

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Играет здесь роль и то, что после ухода из РФ Гугл просто не в состоянии поддерживать работу ютуба в должном состоянии. За существующим оборудованием просто некому следить.

Однако, становится все очевиднее тот факт, что умирает хостинг именно из-за действий властей РФ. Они не скрывают своей работы в этом плане. Но при этом понимают, что закрыть хостинг полностью нельзя. Чтобы это сделать — нужно закрыть все Гугловское. Видимо, ресурсов не хватит. Но вот сделать ютуб неудобным в использовании — вполне.

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Причина «тряски» властей

Можно предположить, что власти так боятся ютуба, потому что он «губителен» для жителя страны, ведь он только и делает, что постит фейки и распространяет недостоверную информацию. Но об обратном говорит статистика. В топах самых просматриваемых каналов — именно развлекательный контент. Да, есть в списке и иноагенты и нелюбители СВО, но это единичные случаи, уже признанные и иноагентами, и предателями.

Не говоря уже о мультиках и детском контенте, который на ютубе самый популярный во всем мире. Но власти заинтересованы в другом. Чтобы Ютуб не показал речь условного Байдена, который сразу сведет с ума всех жителей России и сделает их сторонниками Запада. Примерно такой гипотезы придерживаются независимые эксперты, их слова приводит портал «Новые Известия

Завтра Байден скажет какую-нибудь речь, обращенную к россиянам, и корпорация Гугл возьмет и покажет ее всем. Это гипотеза. Но технически такая ситуация возможна. Мы это допускаем, и российские власти это тоже допускают. Они сейчас хотят подстраховаться и убрать даже возможные варианты использования такой супербольшой платформы, — полагает эксперт.
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Подводя черту — закрывай и занавес

Если подводить итог, то очевидно, что власти РФ сейчас очень сильно боятся иностранного влияния, поскольку к этому обязывает и обстановка. Тот же обмен пленными с трансляцией на Ютубе, где чуть ли не главные иноагенты начали говорить то, что может якобы «вскружить» голову россиянам — нужно закрывать немедленно.

Да, способы обхода есть, но те же сервисы ВПН не пугают российскую власть. Поскольку пользуются подобным, по их же подсчетам, пара миллионов. Да, возможно, они и будут смотреть то, что смотреть нельзя, но огонь мировой революции не разожгут.

Об этом же говорят и местные жители. Большинство из них смотрят Ютуб на фоне и прекрасно живут и без него. Скучать же по нему если и будут, то те, кто там работал как блогер, ну и, соответственно, их аудитория.

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#Александр Смирнов#Интернет#YouTube
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